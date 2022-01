Les spécifications du Galaxy S22 Ultra et les images de presse de Samsung ont été dévoilées

La gamme Galaxy S22 devrait faire ses débuts dans quelques semaines, ce qui signifie que nous allons entendre et voir beaucoup de choses en ce qui concerne ces appareils d’ici là.

Ishan Agarwal a progressivement dévoilé les modèles de la série Galaxy S22 cette semaine, en commençant par les spécifications et les rendus du Galaxy S22+, pour arriver maintenant à quelque chose de plus intéressant. En effet, il a gardé le meilleur pour la fin, puisque la série complète d’images et la fiche technique du Galaxy S22 Ultra ont été publiées.

Comme prévu, le Galaxy S22 Ultra reprendra l’emblématique design du Galaxy Note, avec un S Pen inclus qui sera logé dans l’appareil. En outre, la fuite corrobore l’information selon laquelle le Galaxy S22 Ultra sera disponible en quatre coloris supplémentaires au lancement, celles que vous voyez dans les images de presse ci-dessous, et arborera une impressionnante liste de spécifications.

More on Samsung Galaxy S22 Ultra! Can confirm that it has:

– The New Gorilla Glass Victus+

– Armor Aluminum Frame

– 2.8ms S Pen Latency

– Auto Framerate Video Recording

– 5000mAH, 45W Charging/15W Wireless

– 6.8″ 1-120Hz, 3088x1440p Display

Le prochain flagship de Samsung arborera un écran Dynamic AMOLED de 6,8 pouces, avec une résolution de 3 088 x 1 440 pixels. Comme prévu, il utilisera la technologie LTPO permettant un taux de rafraîchissement variable entre 1 Hz et 120 Hz. Sans surprise, Samsung n’est pas encore prête à apporter sa caméra frontale sous l’écran à un autre smartphone, optant plutôt pour une découpe traditionnelle en forme de trou pour la caméra frontale de 40 mégapixels.

À l’arrière du smartphone, il y aura quatre caméras, dont la principale est la caméra primaire « Super Clear Lens » de 108 mégapixels. Celle-ci est accompagnée d’un objectif ultra-large de 12 mégapixels et de deux capteurs téléobjectifs de 10 mégapixels. Ces derniers devraient respectivement offrir des capacités de zoom optique 3x et 10x.

Une puissante charge

Parmi les autres caractéristiques du Galaxy S22 Ultra figurent une résistance à l’eau et à la poussière selon la norme IP68, ainsi qu’une grosse batterie d’une capacité de 5 000 mAh. On s’est beaucoup demandé quand Samsung allait enfin proposer des vitesses de charge plus rapides, et il semble que ces espoirs se concrétiseront avec le Galaxy S22 Ultra. Le smartphone devrait offrir des vitesses de charge filaire rapide de 45W, ainsi qu’une charge sans fil de 15 W.

Malheureusement, il y a un domaine où le Galaxy S22 Ultra pourrait décevoir, et c’est dans le domaine du logiciel. Selon cette dernière fuite, le Galaxy S22 Ultra sera lancé avec Android 11 (One UI 4.1). Nous espérons que cela change d’ici le jour du lancement, car cela signifierait que le Galaxy S21 FE recevrait en fait une mise à jour majeure de plus du système d’exploitation Android par rapport à la gamme phare 2022 de Samsung. Au-delà du logiciel, il est clair que le Galaxy S22 Ultra sera le smartphone Android à battre en 2022.

Ajoutez aux spécifications du Galaxy S22 Ultra ci-dessus le fait que l’écran sera capable d’atteindre le record de 1800 nits de luminosité maximale, ainsi que la rumeur selon laquelle le S Pen intégré aura la latence la plus faible, 2,8 ms, de tous les stylets Samsung jusqu’à présent, et ce modèle s’annonce comme un Ultra en effet.