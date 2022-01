L’événement Galaxy Unpacked 2022  devrait avoir lieu le 9 février à 16 heures

Samsung a lancé la session de réservations de précommandes du Galaxy S22 et de la Galaxy Tab S8 outre-Atlantique le vendredi 21 janvier, et a également publié une mise à jour sur son site Web dédié aux événements Unpacked qui tease l’annonce du Galaxy S22 et une potentielle « fusion » des gammes Note/S.

Ce même site Web de l’événement Galaxy Unpacked 2022 contient un code qui est encore inactif, mais qui révèle la date et l’heure exactes auxquelles les nouveaux smartphones et tablettes de Samsung seront dévoilés.

TechInsider a déniché quelques lignes de code pour ajouter l’événement Unpacked 2022 à vos calendriers et l’un de ces liens, celui vers le calendrier Google, est en fait actif.

À quelle heure commence l’événement Galaxy Unpacked 2022 ?

Le 9 février 2022, à 16 heures, heure française

Lien Google Agenda de l’événement Samsung Unpacked 2022

L’annonce de la série Galaxy S22 et de la série Galaxy Tab S8 aura donc lieu lors d’un événement Galaxy Unpacked 2022 le 9 février 2022 à 16 heures en France, selon le lien Google Agenda, et l’événement Galaxy Unpacked sera à nouveau un événement uniquement en ligne, comme l’annonce de la série Galaxy S21 l’année dernière.

Une grosse annonce

Lors de l’événement Galaxy Unpacked 2022, Samsung devrait dévoiler le Galaxy S22, le Galaxy S22+, et le Galaxy S22 Ultra du côté des smartphones, ainsi que sa nouvelle série de tablettes qui se compose de la Galaxy Tab S8, une Tab S8+, et l’ultime tablette de 14,6 pouces, la Galaxy Tab S8 Ultra, qui est prévu pour lutter directement contre l’iPad Pro de 12,9 pouces.

Selon les sources de TechInsider, il y aura également une période de « pré-booking » et de « pré-réservation » assez longue après l’annonce des smartphones et des tablettes. Le début de la précommande des Galaxy S22 et Tab S8 et la date de lancement final devraient être les suivants :