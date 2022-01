WhatsApp ajoute de nouveaux outils de dessin sur Android

Comme vous pouvez le voir dans l’image de comparaison ci-dessus, les nouvelles bulles de chat ont une nuance de vert plus foncée par rapport aux anciennes bulles de chat. Ceci est en phase avec les changements dans la version bêta de WhatsApp pour Android et iOS déployés par la société précédemment.

Le géant de la messagerie WhatsApp a travaillé sur plusieurs nouvelles fonctionnalités pour ses applications Android, iOS, Windows et Mac. De nombreuses nouvelles fonctionnalités sont en cours de développement, notamment la refonte de l’interface utilisateur, la prévisualisation des messages vocaux, l’intégration du paiement Novi et bien d’autres encore.