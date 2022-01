Google travaille sur un nouveau widget de Bien-être numérique pour votre écran d’accueil

Pour l’instant, on ne sait pas quand le nouveau widget sera déployé à l’échelle mondiale, mais il devrait être disponible pour tous les smartphones Android au lieu d’être une fonctionnalité exclusive aux Pixel sur Android 12. Le nouveau widget peut être assez utile si vous souhaitez limiter votre temps d’écran ou le surveiller de plus près.

Dans sa forme la plus grande, le widget Bien-être numérique affichera l’application la plus utilisée en bas.