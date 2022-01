OnePlus met officiellement fin au support logiciel des OnePlus 6 et 6T

Plus de trois ans se sont écoulés depuis la sortie des OnePlus 6 et 6T, il n’est donc pas surprenant que OnePlus ait maintenant officiellement mis fin au support logiciel des deux smartphones. L’information provient directement d’une annonce du personnel faite sur les forums de OnePlus.

La série OnePlus 6 est un modèle adoré par de nombreux fans de la marque. Il est équipé de la puce haut de gamme — à l’époque — Snapdragon 845 de Qualcomm et vous pouviez l’obtenir avec 6, 8 ou 12 Go de RAM.

Au lancement, le OnePlus 6 coûtait entre 529 et 629 dollars, tandis que le 6T était vendu entre 549 et 629 dollars. L’entreprise était encore connue pour ses smartphones « flagship killer » plutôt abordables à l’époque, bien différente de son modèle économique actuel.

Le OnePlus 6 est sorti de la boîte avec Android Oreo préinstallé, tandis que le 6T a apporté avec lui Android Pie, alors plus récent. L’année dernière, ces deux modèles ont reçu leur dernière mise à jour logicielle majeure — Android 11/Oxygenos 11. Récemment, OnePlus a également poussé une mise à jour de sécurité pour le duo de smartphones, qui est venu avec les correctifs de sécurité Android de novembre 2021.

Malheureusement, ni le OnePlus 6 ni le 6T ne recevront une mise à jour officielle Android 12/OxygenOS 12. Cela n’a jamais été prévu pour commencer, donc pas de grandes déceptions à ce niveau là. « Après 3 mises à jour majeures et plus de 3 ans de mises à jour, environ 60 builds Closed Beta et plus de 30 builds Open Beta, il est maintenant temps de fermer un chapitre et d’annoncer la fin du support logiciel officiel des OnePlus 6 et 6T », a expliqué la société.

Que faire maintenant ?

Il va sans dire que le OnePlus 6 et le 6T ne cesseront pas de fonctionner de sitôt, et vous pouvez continuer à les utiliser comme avant pour le moment. Cependant, l’absence de mises à jour logicielles et de correctifs de sécurité signifie que tout nouveau bug resterait non corrigé, tandis que les failles de sécurité trouvées dans le logiciel fonctionnant sur l’appareil pourraient éventuellement vous exposer, vous et vos données.

Mais si vous êtes un fan inconditionnel de la série OnePlus 6 et que vous souhaitez conserver votre smartphone, ou si vous n’êtes tout simplement pas prêt pour une mise à niveau, vous devrez désormais dépendre des développeurs tiers. Et ce, si vous voulez continuer à mettre à jour votre logiciel, ou au moins maintenir sa sécurité. Les gens de XDA-Developers sont assez connus pour le développement de ROM personnalisées, donc c’est un excellent endroit pour aller si vous vous sentez aventureux. Étant donné la façon dont les OnePlus 6 et 6T ont été aimés, ils recevront probablement une certaine attention au cours de la prochaine année ou deux, au moins.