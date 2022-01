Le casque VR/AR d’Apple pourrait être retardé jusqu’en 2023

La rumeur du casque de réalité mixte (MR) d’Apple a connu quelques développements intéressants ces derniers jours, qu’il s’agisse de détails sur la configuration de sa puissante puce ou de la probabilité qu’il utilise trois écrans immersifs. Mais en fin de semaine, il y a eu de mauvaises nouvelles : nous pourrions avoir à attendre longtemps avant de pouvoir l’acheter.

Selon Mark Gurman, journaliste à Bloomberg, Apple envisage de repousser le lancement du casque de quelques mois en raison de nombreux problèmes en cours. Cela pourrait retarder son annonce jusqu’à la fin de l’année 2022 ou au-delà, et le casque pourrait ne pas être lancé avant 2023. Ce n’est que le dernier d’une litanie de problèmes et de retards qui ont affecté le dispositif.

Apple’s first VR/AR headset risks being delayed until 2023 and a planned unveiling at WWDC 2022 could be pushed back after development snags related to overheating, cameras and software. Company is still building support into iOS 16 and many more details: https://t.co/CF5qyluzLE

—Mark Gurman (@markgurman) January 14, 2022