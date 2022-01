OnePlus pourrait renouer avec le « flagship killer », un puissant smartphone abordable

OnePlus a acquis une réputation dans ses années de formation comme une marque offrant des performances et des spécifications phares tout en restant extrêmement abordable. Le prix des smartphones de la société a augmenté au fil des ans, mais il semble que la marque pourrait revenir à ses racines abordables pour une nouvelle série.

Une nouvelle rumeur est apparue, laissant entendre que OnePlus pourrait revenir à ses jours de « flagship killer », comme le rapporte Android Authority. Digital Chat Station a déclaré sur Weibo que OnePlus pourrait travailler sur une éventuelle série de smartphones à bas prix conçus spécialement pour les performances et les jeux.

Selon la rumeur, le prix de ces smartphones abordables pourrait se situer entre 2 000 et 3 000 yuans (l’équivalent de ~ 280 ~ 415 euros). Toutefois, il faut garder à l’esprit que les prix chinois sont souvent inférieurs à ceux du reste du monde, de sorte que le coût de ces smartphones en Europe pourrait être plus élevé.

Selon la publication de la source, les futurs smartphones OnePlus abordables pourraient inclure un écran plat et un chipset phare. La fuite n’a pas dit à quel processeur s’attendre, donc il n’y a aucune information sur le chipset que OnePlus pourrait mettre dans sa nouvelle série. Mais à en juger par le fait que la série sera conçue principalement pour le jeu et la performance, ce sera probablement un processeur assez puissant.

Le chipset phare ne signifie pas nécessairement le Snapdragon 8 Gen 1. Cela pourrait potentiellement signifier le Mediatek Dimensity 9000 ou des SoC plus anciens comme le Snapdragon 888, le Snapdragon 870 ou le Dimensity 1200 également. Mais cela donnerait quand même un coup de pouce par rapport à de nombreux autres smartphones dans ce segment de prix.

Un lancement en dehors de la Chine ?

À l’heure actuelle, il n’y a aucune information sur la date à laquelle OnePlus lancera sa série de smartphones de jeu puissants et bon marché. La source n’a pas non plus mentionné si cette nouvelle série serait disponible en dehors de la Chine. Si OnePlus lance effectivement de tels smartphones sur le marché et les rend disponibles en dehors de la Chine, cela pourrait marquer le retour des smartphones OnePlus sous l’égide « flagship killer ».

Si vous vous souvenez, il fut un temps où les smartphones OnePlus étaient annoncés comme les « flagship killer ». Il s’agissait de smartphones offrant les performances d’un flagship mais au prix d’un smartphone abordable. Bien sûr, les flagship killers peuvent venir avec quelques inconvénients par rapport aux vrais flagships afin d’entrer dans la gamme de prix à bas prix. Ces inconvénients pourraient être des caméras médiocres, l’absence de certification IP et l’absence de prise en charge de la recharge sans fil.