Le futur flagship de Motorola équipé d’une caméra de 200 mégapixels et d’une charge rapide de 125 W

Le secteur de la téléphonie mobile est devenu assez prévisible ces dernières années, avec quelques fabricants de smartphones en particulier qui jouent constamment la carte de la sécurité et essaient toujours la même chose dans l’espoir vain d’obtenir des résultats différents. Bien sûr, l’imprévisibilité n’est pas toujours la meilleure stratégie, du moins lorsqu’il s’agit de sorties de produits haut de gamme. Motorola, par exemple, a soudainement décidé de faire une pause dans les flagships il y a quelques années, interrompant cette stratégie avec un nouveau modèle haut de gamme.

En effet, Motorola a récemment dévoilé le Edge X30, le premier smartphone Snapdragon 8 Gen 1 au monde. Maintenant, il semble que la société se prépare à introduire un autre flagship, qui est susceptible de porter un certain nombre de passionnantes fonctionnalités premium, y compris, une caméra principale de 200 mégapixels, une charge rapide de 120 W, et plus encore.

Un rapport récemment apparu révèle que Motorola travaille sur un nouveau flagship, dont le nom de code est « Frontier », et il rejoindra la liste des derniers smartphones haut de gamme qui comprennent le Xiaomi 12 Pro, le OnePlus 10 Pro, la série Galaxy S22 à venir, et le Moto Edge X30, bien sûr.

L’appareil serait propulsé par la plateforme mobile Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm et deviendrait le deuxième appareil de la société à arborer le chipset sous le capot. Ce qui est encore plus excitant, c’est la spéculation selon laquelle il sera équipé d’un capteur photo principal de 200 mégapixels avec le capteur Samsung ISOCELL HP1, qui a récemment été lancé. Pour ceux qui ne le savent pas, la rumeur veut que Motorola lance un smartphone avec un capteur photo de 200 mégapixels au cours du premier semestre de 2022.

D’autres détails sur la caméra incluent une caméra ultra-large de 50 mégapixels, un téléobjectif de 12 mégapixels, et une caméra frontale de 60 mégapixels, un peu comme le Moto Edge X30.

Le smartphone devrait également être doté d’un système de charge rapide de 125 W, ce qui sera une première pour la société et donnera très probablement une rude concurrence à la technologie de charge rapide de 120 W de Xiaomi vue sur le Xiaomi 11i HyperCharge et le Xiaomi 11 T Pro.

Un smartphone très haut de gamme

En outre, il devrait être doté d’un écran OLED de 6,67 pouces d’une résolution full HD+ avec une prise en charge d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz, jusqu’à 12 Go de RAM, 256 Go de stockage, Android 12 prêt à l’emploi, et plus encore.

Alors que la plupart des détails ont été divulgués en ligne, le nom du smartphone, le calendrier de lancement, et plus encore sont encore inconnus. Ce n’est pas quelque chose que nous attendions de Motorola il y a seulement quelques mois, mais la marque appartenant à Lenovo serait prête à faire passer ses efforts haut de gamme au niveau supérieur et ainsi être un véritable concurrent dans l’ère du flagship 5G.