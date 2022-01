La nouvelle tablette Galaxy Tab S8 pourrait-elle être livrée sans chargeur ?

Les Galaxy Tab S8 et Galaxy Tab S8 Ultra sont les tablettes haut de gamme très attendues qui devraient finalement sortir début 2022. C’est du moins ce que disent les rumeurs.

Elles sont l’évolution naturelle, et les homologues respectives des Galaxy Tab S7 et Tab S7+, qui sont sorties en août 2020. Des tablettes équipées du stylet S Pen avec des améliorations logicielles comme Samsung DeX et de puissants composants, ce qui en fait un bon choix pour le travail et les loisirs.

Nous avons déjà vu la série Galaxy Tab S8 sur la toile — en photos, en rendus, et quelques spécifications. Les rumeurs les met en bonne voie pour être les puissantes tablettes du marché Android en 2022 — un Snapdragon 8 Gen 1 et jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go d’options de stockage. De plus, la Galaxy Tab S8 Ultra disposerait d’une grosse batterie d’une capacité de 11 200 mAh avec un support de la charge super rapide grâce à un bloc de 45 W.

Samsung Galaxy Tab S8 11-inch base modelhttps://t.co/W6Vo4M0UWg Looks much better without Notch 👌 – Snapdragon 8 Gen 1

– 5G support

– Android 12

– Comes with S Pen

– No charger 3D renders created by @TechnizoConcept#Samsung #SamsungGalaxyTabS8 #GalaxyTabS8 #SamsungTabS8 pic.twitter.com/K414lbRH8W — LetsGoDigital – Mark Peters (@letsgodigitalNL) January 17, 2022

Cependant, mauvaise nouvelle, le dernier rapport de LetsGoDigital indique que nous pourrions ne pas obtenir un bloc de charge dans la boîte avec la ligne Galaxy Tab S8. Cela signifie que vous devrez soit utiliser le chargeur que vous avez sous la main, soit payer le supplément pour acheter un chargeur rapide de 45 W auprès de Samsung.

La tendance « pas de chargeur dans la boîte » a été lancée par Apple avec la gamme d’iPhone 12. L’argument était que cela crée moins de déchets électroniques, car les gens ont déjà beaucoup de chargeurs qui traînent dans leurs tiroirs, et cela diminue la taille de la boîte de l’iPhone, ce qui permet de transporter davantage d’iPhone dans un seul conteneur, ce qui réduit également les déchets liés à la logistique.

Pas de sens pour une tablette ?

Bon, d’accord, mais même Apple a été assez raisonnable pour continuer à inclure des chargeurs avec ses iPad. La raison est simple : les gens achètent des tablettes moins souvent qu’ils ne mettent à jour leurs smartphones. Par conséquent, vous avez moins de chances d’avoir un vieux chargeur qui fonctionne pour une tablette qu’un chargeur qui serait capable de charger un smartphone. De plus, les iPad ne prennent toujours pas en charge la recharge sans fil, ce qui est le cas des iPhone et réduit d’autant la nécessité absolue d’avoir un chargeur dans la boîte.

Étant donné que ces tablettes haut de gamme sont censées être traitées comme des ordinateurs hybrides portable-tablette, il est assez étrange de penser qu’elles seront livrées sans bloc de charge. C’est comme si on achetait un ordinateur portable sans bloc de charge dans la boîte.

Nous avons entendu dire qu’il y aura un grand total de trois modèles de Galaxy Tab S8 — Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+, et Galaxy Tab S8 Ultra.