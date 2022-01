HP annonce une gamme d’ordinateurs portables durables pour l’enseignement et l’apprentissage

À l’heure de l’apprentissage mixte, posséder un ordinateur portable pour un étudiant qui se consacre à l’éducation est devenu un must. Avant la pandémie, les enfants utilisaient rarement des ordinateurs portables et des dispositifs d’apprentissage en ligne pour étudier. Cependant, depuis la pandémie de la COVID-19, l’apprentissage numérique est devenu courant.

Et, il n’est pas facile pour tout le monde d’acheter des appareils pour que leurs enfants puissent étudier. Donc, pour contrer ce problème, HP a présenté sa nouvelle gamme Fortis spécialement conçue pour l’apprentissage en ligne.

La série Fortis de HP est conçue dans un souci de durabilité. Elle est solide pour résister aux chutes, aux déversements et pour garder les touches là où elles doivent être : sur le clavier. Elle possède une surface texturée pour une meilleure prise en main, des ports d’alimentation et USB-C renforcés qui limitent les dommages causés par des câbles tirés accidentellement, et des charnières renforcées qui peuvent supporter des ouvertures et fermetures répétées. Le châssis, le clavier et l’écran de la gamme Fortis peuvent même être nettoyés à l’aide de lingettes désinfectantes et nettoyantes domestiques courantes.

HP Fortis 14

La série HP Fortis 14 est l’une des séries d’ordinateurs portables présentées cette semaine. Ils sont dotés d’un écran de 14 pouces de diagonale qui, selon HP, est idéal pour prendre des notes en regardant une conférence ou pour créer des histoires visuelles en toute simplicité. Le Chromebook HP Fortis 14″ G10 est équipé d’un processeur Intel et prend en charge la connectivité 4 G LTE. Il est doté d’une charnière à 180 degrés. En haut, on trouve une caméra HD à grand-angle de vue de 88 degrés et un double micro pour les cours et les réunions en ligne.

Outre l’option Chromebook, le HP Fortis 14 est également disponible dans les variantes HP ProBook Fortis 14″ G9 et HP ProBook Fortis 14″ G10 qui fonctionnent sous Windows 11. La série G10 est alimentée par un processeur Intel i3/i5 de 12e génération, tandis que le G9 est alimenté par un processeur Intel Celeron/Pentium. HP a également ajouté la technologie Wolf Security for Business qui permet aux administrateurs de l’école de protéger facilement les appareils des élèves grâce à une défense résiliente, toujours active et renforcée par du matériel.

HP Fortis 11

Outre la série HP Fortis 14, HP a également annoncé les ordinateurs portables Pro x360 Fortis 11″ G9 et HP Pro x360 Fortis 11″ G10. Comme ils portent le nom « x360 », ils sont dotés d’une charnière qui permet à l’écran de bouger à 360 degrés. Ils sont livrés avec un stylet rechargeable qui permet aux étudiants de créer, de capturer et de dessiner en mode ordinateur portable, tablette, tente, stand ou livre.

Le x360 Fortis 11″ G9 est alimenté par un processeur Intel Celeron/Pentium et fonctionne sous Windows 11. Il prend en charge le Wi-Fi 6 et la connectivité 4G LTE est également prise en charge. Le Pro x360 Fortis 11″ G10 est équipé d’un processeur Intel i3/i5 de 12e génération et fonctionne sous Windows 11. Tout comme la série HP Fortis 14, la série de 11 pouces est également livrée avec Wolf Security for Business.

Outre les modèles G9 et G10 de 11 pouces, HP a également dévoilé le Chromebook G9 Q de 11 pouces. Il fonctionne avec le processeur Snapdragon 7c de Qualcomm. HP affirme que le Chromebook G9 Q est son appareil Fortis le plus fin et le plus léger, conçu pour répondre aux exigences des étudiants d’aujourd’hui et offrir une portabilité ultime. Il est compatible 4 G LTE.

Prix et disponibilité