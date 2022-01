Google Meet met les sous-titres traduits en direct à la disposition de tous

La fonction de traduction des sous-titres en direct de Google Meet est désormais disponible dans le monde entier pour les utilisateurs éligibles de Google Workspace. Comme l’a indiqué Google, les participants aux réunions peuvent utiliser la fonction de traduction des sous-titres en direct pour traduire les réunions en anglais en français, allemand, portugais et espagnol.

Toutefois, Google n’a pas précisé si l’outil de traduction des sous-titres en direct permettra de traduire les réunions de ces langues en anglais. Toutefois, si l’on pousse l’idée jusqu’au bout, il est facile d’imaginer que la fonctionnalité sera étendue à l’avenir pour prendre en charge la traduction omnidirectionnelle entre une variété de langues différentes

Dans le blog Workspace, Google a déclaré que « les sous-titres traduits en direct aident les participants aux appels vidéo à mieux communiquer en traduisant une langue parlée en sous-titres dans une autre langue ».

Tous les participants à la réunion peuvent utiliser les sous-titres traduits en direct de Google Meet pendant une réunion si l’organisateur de la réunion utilise Google Workspace Business Plus, Google Workspace Enterprise Standard, Google Workspace Enterprise Plus et Google Workspace Education Plus. Google a également déclaré que les clients inscrits au programme de bêta test pourraient également accéder à la fonction de traduction des sous-titres en direct au cours des prochains mois, jusqu’à la fin du programme de test bêta.

Les sous-titres traduits en direct de Google Meet sont disponibles sur les versions Web et mobile du service Google Meet. Pour activer les sous-titres en direct sur la version Web de Google Meet ou l’application mobile pendant une réunion, allez dans Paramètres, puis dans Sous-titres. Dans la section Légendes en direct, choisissez Langue de traduction.

Une fonctionnalité très utile

En septembre 2021, Google a annoncé la version bêta des sous-titres en direct sur Google Meet. L’idée de cette nouvelle fonctionnalité est d’accroître l’efficacité des réunions en veillant à ce que tous les participants à la réunion absorbent les informations fournies dans leur propre langue, ce qui les rendra plus compréhensibles. Selon Google, les sous-titres traduits en direct permettront d’égaliser l’apprentissage et le partage de contenu entre tous les participants à la réunion.

La fonctionnalité des sous-titres traduits en direct est censée être particulièrement utile lors des réunions à huis clos ou des sessions de formation entre équipes internationales. En outre, les sous-titres traduits en direct peuvent également être utilisés dans les écoles. La nouvelle fonctionnalité Google Meet permettrait aux enseignants et aux élèves parlant des langues différentes de communiquer plus facilement entre eux. Ainsi, le processus d’apprentissage sera probablement plus efficace.