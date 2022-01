Xiaomi pourrait vendre sa division gaming Black Shark à Tecent

by

by

Il semble que les choses sont sur le point de devenir vraiment intéressantes dans l’industrie du jeu mobile, car un nouveau rapport affirme que la société chinoise Tencent Holdings Ltd pourrait bientôt acheter la division de jeu Black Shark de Xiaomi pour environ 3 milliards de CNY, ce qui signifie que cette transaction pourrait dépasser la barre des 415 millions d’euros.

Ceux qui aiment les jeux sur mobile ont déjà entendu le nom de Tencent une ou deux fois, car c’est la société responsable de titres tels que PUBG Mobile, Honor Kings, Call of Duty Mobile, Street Fighter Duel, Metal Slug HD, etc. Donc oui, Tencent est un gros acteur dans l’industrie du jeu mobile, et il semble que la société veuille faire passer son activité au niveau supérieur si l’on en croit les nouvelles informations sur l’acquisition de la division gaming Black Shark de Xiaomi.

Cette opération permettra à Tencent d’aller de l’avant avec ses ambitions pour le Métaverse et bien d’autres. En effet, après l’accord, Black Shark pivotera vers la fabrication de casques de réalité virtuelle pour le mastodonte de la tech. Tencent n’a pas caché son ambition de créer son propre Métaverse. Lors d’une récente conférence téléphonique sur les résultats, Martin Lau, président de Tencent, a déclaré que le Métaverse est « une véritable opportunité ». Cependant, Lau a également déclaré que le développement pourrait prendre plus de temps que prévu pour que le Métaverse devienne réalité.

En outre, avec Black Shark, Tencent sera également en mesure d’apporter ses appareils de jeu à l’étranger, étant donné que Black Shark a déjà pénétré certains des marchés clés à travers le monde.

Il n’y a pas d’autres détails sur cette éventuelle opération, dont ne pensez pas à une déclaration officielle de sitôt, car il n’y a toujours pas d’information officielle sur cette opération. Cependant, si l’opération est conclue, nous verrions Tencent entrer sur le marché des smartphones de jeu avec du matériel propriétaire, et qui sait ce qui pourrait encore être en route. La société a également travaillé avec divers fabricants de smartphones, notamment ASUS et son ROG Phone et Nubia avec sa série Red Magic.

D’excellents smartphones

Les smartphones de gaming Black Shark de Xiaomi sont déjà des appareils bien connus dans le monde du jeu. Le dernier appareil en date a été lancé le 13 octobre 2021, puisque le Black Shark 4 S Pro est arrivé sur le marché avec un processeur Snapdragon 888+ de Qualcomm, une charge rapide de 120 W, un écran AMOLED d’une résolution full HD+ de 6,67 pouces avec des taux de rafraîchissement de 144 Hz. Selon la configuration pour laquelle vous optez, vous pouvez obtenir un appareil doté de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage.

En attendant, nous ne pouvons qu’attendre et voir si cette opération se concrétise, mais comme toujours, prenez cette rumeur et toutes les autres avec des pincettes.