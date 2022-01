La gamme de prix de la série Samsung Galaxy S22 a été dévoilée

Samsung a fait une grosse erreur en 2020 lorsqu’il a lancé la série S20. Le Galaxy S20 commençait à 909 euros, ce qui était beaucoup trop élevé. Le Galaxy S20 FE a corrigé cette erreur, et Samsung a ensuite lancé la série Galaxy S21 à partir de 859 euros. En gardant cela à l’esprit, il semble très peu probable que Samsung augmente les prix du Galaxy S22 cette année.

Après tout, Samsung a fait tout son possible pour baisser les prix de ses smartphones pliables 2021. Ailleurs sur le marché, Apple a conservé sa structure de prix de l’iPhone 12 pour l’iPhone 13. Et le Pixel 6 le moins cher de Google coûte 649 euros. Et ce, malgré l’inflation qui a impacté tous les aspects de l’économie, y compris la chaîne d’approvisionnement des smartphones.

Mais Samsung peut-il se permettre de garder les mêmes prix du Galaxy S21 en place pour le Galaxy S22 ? La fuite suivante suggère que cela pourrait ne pas être le cas.

Qu’on l’aime ou qu’on le quitte, le succès de la série de smartphones Galaxy S22 dépendra finalement des plans de tarification de Samsung. Du modeste Galaxy S22 de 6,1 pouces au Galaxy S22 Ultra, capitaine de l’industrie de 6,7 pouces, les smartphones offriront sans aucun doute d’excellentes spécifications, mais il restait à savoir à quel prix. Jusqu’à aujourd’hui, c’est à dire, quand une source avec un bon historique — Snoopy — a obtenu un tuyau sur les premières listes de prix des Galaxy S22, S22+, et S22 Ultra.

Render by @letsgodigitalNL pic.twitter.com/gY84Kxqpe5 —TechInsider (@TechInsiderBlog) January 4, 2022

Il semble que les prix de la gamme Galaxy S22 ne seront pas très différents du trio de smartphones Galaxy S21 (2020) de Samsung au lancement, sauf pour le prix du Galaxy S22 Ultra. La source qui a publié les prix du Galaxy S22 sur Twitter précise qu’il s’agit de listes préliminaires et que les prix peuvent ne pas être exacts. Les choses pourraient changer d’ici la mi-février, date à laquelle Samsung devrait dévoiler son nouveau smartphone phare.

Voici les prix des Galaxy S22

Prix du Galaxy S22

912 euros pour le modèle 8 Go de RAM ou 128 Go de stockage

963,50 euros pour le modèle 8 Go/256 Go de stockage

Prix du Galaxy S22+

1 119 euros pour le modèle à 8 Go de RAM 128 Go de stockage

1 170,50 euros pour le modèle à 8 Go/256 Go de stockage

Prix du Galaxy S22 Ultra

1 430 euros pour le modèle avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage

1 544,50 euros pour le modèle à 16 Go/512 Go de stockage

En bref, attendez-vous à payer un peu plus pour le Galaxy S22 Ultra au lancement par rapport au Galaxy S21 Ultra, mais pour le double de stockage, tandis que les prix de lancement du Galaxy S22 et du S22+ de Samsung devraient rester en grande partie les mêmes à la sortie, si cette nouvelle fuite de la gamme de prix de la série S22 tient la route.

La particularité du Galaxy S22 Ultra est son design proche de celui de la gamme Galaxy Note. Le flagship ressemble aux anciens modèles Galaxy Note et dispose d’un stylet S Pen. Est-ce suffisant pour justifier une hausse de prix significative, malgré l’inflation ?