Le Motorola Edge 30 Ultra reprenda le flambeau de la gamme Galaxy Note

Motorola propose des smartphones dotés d’un stylet depuis un certain temps, mais ils étaient pour la plupart relégués au marché abordable et ne présentaient aucune particularité. Aujourd’hui, il semble que Motorola soit enfin prête à fabriquer un smartphone haut de gamme doté d’un stylet et offrant quelques fonctionnalités intéressantes, à l’instar des appareils de la série Galaxy Note de Samsung.

Un rapport de XDA Developers citant une source fiable affirme que le futur Motorola Edge 30 Ultra offrira un support pour la saisie au stylet. Mais, le stylet en question n’est pas un stylo passif lambda. Au lieu de cela, il empruntera certaines de ses capacités au S Pen Bluetooth de Samsung qui était livré avec le Galaxy Note 20 Ultra. Le rapport l’appelle Motorola Smart Stylus, et affirme que le stylet prendra en charge les gestes aériens et facilitera également la recharge sans fil. Lorsqu’il est associé à un écran externe, il peut être utilisé comme un dispositif de pointage sans fil. En outre, le bouton du stylet de Motorola servira également de hub de contrôle de la lecture multimédia.

Le stylet de nouvelle génération de Motorola ressemblerait au stylet que Samsung a offert avec le Galaxy S21 Ultra, si l’on en croit son apparence. Mais, il semble que Motorola emprunte la même voie que Samsung l’année dernière. Au lieu de commercialiser un stylet avec le smartphone ou de le placer dans une fente, Samsung l’a vendu séparément, car le Galaxy S21 Ultra n’avait pas de fente pour le S Pen. Le Motorola Edge 30 Ultra est censé faire le même coup, et Motorola vendra un étui Smart Folio Case avec une pochette dédiée pour loger le stylet.

Pour dire simplement les choses, la stratégie de Samsung en matière de stylet n’a pas été particulièrement bien accueillie, notamment par les personnes qui n’ont pas apprécié la rumeur de la mort de la gamme Galaxy Note. Bien que Motorola répète l’erreur du Galaxy S21 Ultra, il est dit qu’il offre quelques extras pour se rattraper. Le rapport mentionne que lorsque l’étui de Motorola sera appliqué sur son prochain flagship, le stylet gagnera également quelques fonctionnalités supplémentaires.

Dès que le stylet sera sorti de l’étui, le logiciel détectera automatiquement son mouvement. Et lorsque le stylet est sorti de l’étui pendant un certain temps, mais qu’aucune activité n’est détectée, les utilisateurs recevront un avertissement à ce sujet, apparemment dans le but d’économiser l’autonomie de la batterie. Les utilisateurs peuvent également le configurer pour qu’il lance une application chaque fois qu’ils sortent le stylet. Et lorsqu’il repose dans la poche de l’étui, le stylet tire de l’énergie du smartphone pour la recharge sans fil.

Pour en savoir plus sur le « Folio Case », les schémas qui ont fait l’objet d’une fuite montrent une bande ouverte qui descend verticalement au milieu pour exposer une partie de l’écran. Cette zone permettra aux utilisateurs de vérifier rapidement l’heure, l’état de la batterie, les notifications et de gérer également les alertes d’appels entrants. Le principe est analogue à celui des étuis folio que Samsung vend depuis un certain temps.

Du lourd sous le capot

Quant au smartphone lui-même, des présumés rendus sont déjà apparus en ligne, nous donnant un aperçu de son design assez banale. Les spécifications divulguées prévoient un écran OLED à 144 Hz et le Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm cadencera tout, avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage embarqué.

La matrice à trois caméras à l’arrière comprend un capteur photo principal de 50 mégapixels, un autre capteur photo de 50 mégapixels pour la photographie ultra grand-angle, et un capteur photo de 2 mégapixels qui est probablement là pour la détection de profondeur ou les macrophotographies. La caméra frontale n’est pas en reste, puisque des fuites annoncent un capteur de 60 mégapixels derrière elle. Une batterie de 5 000 mAh est censée fournir le jus, mais rien n’est dit sur sa capacité de charge rapide ou de recharge sans fil.