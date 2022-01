L’iPhone 14 Pro et 14 Pro Max pourraient être équipés d’un capteur photo de 48 mégapixels

L’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max seraient équipés d’un capteur photo plus puissant de 48 mégapixels, selon les dernières informations d’un cabinet d’études. La rumeur veut que la série d’iPhone 14 Pro soient équipés d’un meilleur capteur photo, et le nouveau rapport affirme qu’Apple pourrait finalement augmenter le nombre de mégapixels à 48 mégapixels, contre 12 mégapixels sur l’actuelle série d’iPhone 13.

Bien que l’iPhone ne dispose d’un assemblage à triple caméra arrière que depuis quelques années, il est équipé d’une caméra arrière de 12 Mpx depuis l’iPhone 6 s. Cela pourrait changer cette année.

L’information provient d’une société de recherche taïwanaise appelée TrendForce et relayée par MacRumors. Elle affirme que le nouveau capteur de la caméra arrière large pourrait être mis à niveau vers un module de 48 mégapixels, et ce ne serait pas la première fois que nous entendons de telles affirmations. Il a été rapporté des nouvelles similaires en décembre de l’année dernière lorsque Ming-Chi Kuo a fait de telles affirmations.

En outre, la prochaine génération d’iPhone 14 Pro pourrait être dotée d’une fonction de pixel binning, qui permettrait d’améliorer la photographie en basse lumière et de produire des images plus nettes. Le regroupement des pixels pourrait permettre à l’iPhone 14 Pro d’utiliser le capteur de 48 mégapixels dans des conditions lumineuses en journée, et de s’appuyer sur le capteur secondaire de 12 mégapixels dans des conditions de faible luminosité pour améliorer la qualité de l’image et les résultats globaux.

On ne sait pas exactement comment Apple pourrait mettre en œuvre une telle fonctionnalité, mais ce n’est rien de nouveau que nous n’ayons pas vu auparavant, et de nombreux fleurons Android, y compris le Galaxy S21 Ultra, utilisent cette technique pour obtenir des images de meilleure qualité.

Quatre appareils

La prochaine série d’iPhone 14 devrait se composer de quatre nouveaux appareils, dont l’iPhone 14 standard, un iPhone 14 Max plus grand avec un écran de 6,7 pouces, le traditionnel iPhone 14 Pro, et l’iPhone 14 Pro Max. Les nouveaux fleurons seront probablement dotés de quelques améliorations de l’écran, d’une meilleure efficacité de la batterie grâce à la nouvelle puce Bionic et, semble-t-il, de nouvelles caméras à l’arrière des appareils Pro.

En plus d’une meilleure caméra, l’iPhone 14 Pro devrait également présenter un nouveau design en façade qui pourrait abandonner l’encoche pour une caméra frontale logée dans un trou de l’écran en forme arrondie ou de pilule. D’autres rumeurs suggèrent que la bosse de la caméra pourrait être réduite dans les nouveaux modèles.