Les expéditions globales de PC ont été deux fois moins rapides que celles du Mac d’Apple en 2021

Un rapport officiel a montré que le marché des PC dans son ensemble n’a été capable d’expédier que la moitié du nombre de Mac de 2021. La croissance annuelle totale pour le Mac était de 28,3 %, le marché mondial des PC restant à seulement 14,6 %.

Les résultats ont été fortement stimulés par les ventes des modèles Apple M1 Pro et M1 Max des MacBook Pro qui ont été mis en vente en octobre 2021. De plus, selon Canalyst, la croissance du marché des PC dans son ensemble était encore remarquable, d’autant plus qu’elle suivait une année 2020 dominée par la COVID-19.

L’année 2021 s’est terminée en fanfare pour le marché des PC puisque les livraisons du 4e trimestre ont pu dépasser les 90 millions pour la 2e année consécutive. Les dernières données de Canalyst montrent que les livraisons mondiales d’ordinateurs portables, d’ordinateurs de bureau et de stations de travail ont augmenté de 1 % en glissement annuel.

Les expéditions totales pour l’année 2021 ont été tirées vers le haut à 341 millions d’unités, soit une augmentation de 15 % par rapport à l’année précédente et de 27 % par rapport à 2019 étant la plus grande expédition jamais réalisée depuis 2012. Le secteur a également enregistré de fortes hausses de revenus, avec une valeur totale estimée à 70 milliards de dollars pour les expéditions du 4e trimestre, soit une augmentation annuelle de 11 % par rapport au 4e trimestre 2020.

Pour l’ensemble de l’année, les revenus ont pu dépasser les 250 milliards de dollars en 2021, contre 220 milliards de dollars en 2020. Le taux de croissance annuel composé de 13 % sur deux ans depuis 2019 montre à quel point l’importance des PC a augmenté depuis la pandémie de COVID-19.

275 millions d’ordinateurs portables vendus en 2021

Les ordinateurs portables et les stations de travail mobiles ont commencé à mener la charge, les expéditions certaines de ces appareils augmentant de 16 % en 2021 tout en atteignant 275 millions d’unités. Les livraisons d’ordinateurs de bureau, ainsi que de stations de travail de bureau, ont augmenté de 7 % en 2021 pour atteindre 66 millions d’unités.

2021 a été une année charnière dans l’histoire du marché des PC. Au cours de cette année, le PC s’est imposé dans certains usages professionnels, d’apprentissage et même de loisirs, selon l’analyste principal de Canalys, Ishan Dutt. Dutt a noté qu’afficher une croissance à deux chiffres au cours de la difficile année 2020, malgré le nuage constant de contraintes quand il s’agit de l’approvisionnement, montre à quel point la demande de PC a été forte au cours des 12 derniers mois.

Dull a également noté que, dans une perspective à long terme, l’évolution la plus importante de l’année dernière a été la forte augmentation des taux de pénétration et d’utilisation des PC. Les PC sont utilisés aussi bien par les jeunes étudiants que par les membres de la famille, tandis que la possession de plus d’un PC par personne est devenue encore plus courante sur les marchés développés.

Apple a pu voir ses livraisons annuelles de Mac augmenter jusqu’à 28 958 000 unités en 2021, contre 22 574 000 unités en 2020. La différence massive entre les livraisons de Mac et les livraisons totales de PC montre l’énorme demande pour les Mac d’Apple. Maintenant, nous devrons attendre et voir si Apple peut maintenir ce rythme, ou si ses livraisons seront finalement entravées par les pénuries de puces et la pandémie en cours.