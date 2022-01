Les tendances en matière d’activité en 2021 ont été le yoga, le Pilates et des sorties en plein air

Les séances d’entraînement à domicile sont toujours d’actualité, en particulier le yoga et le Pilates, mais lorsque nous faisons de l’exercice en plein air, nous sommes de plus en plus disposés à être trempés dans la boue. Telles sont les conclusions de l’étude de Garmin, qui examine les tendances des différentes activités enregistrées à l’aide de ses montres.

En 2021, les utilisateurs de Garmin ont enregistré plus d’activités que jamais auparavant, mais ce qui est vraiment intéressant, c’est le type d’entraînement suivi.

Au cours des deux dernières années, nous nous sommes tournés vers les séances d’entraînement à domicile, car les salles de sport ont fermé leurs portes, les événements en personne ont été annulés et les pays ont été confinés. Même lorsque les choses ont commencé à revenir à la normale, beaucoup d’entre nous ont choisi de jouer la sécurité et de s’entraîner dans leur salon.

Et selon le rapport de Garmin, les entraînements en intérieur qui ont le plus augmenté en popularité sont le yoga et le Pilates.

Le nombre de séances de yoga recensées par les utilisateurs de Garmin a augmenté de 45,55 %, tandis que les séances de Pilates ont plus que doublé, augmentant de 108,3 %. Cela pourrait être dû en partie au fait que plusieurs des dernières montres de la société, notamment la Garmin Venu 2, permettent aux utilisateurs de suivre des séances d’entraînement animées à l’écran.

Mais aussi en extérieur

Lorsque nous nous rendons à l’extérieur, il semble que nous devenions plus aventureux, que nous nous éloignions des sentiers battus et que nous prenions goût à la boue. En 2021, les utilisateurs de Garmin ont enregistré 11,58 % de plus d’activités de trail (course à pied) qu’en 2020, et 49,55 % de plus de séances de gravel (vélo de route tout-terrain ou de vélo toute-route). L’année dernière, le vélo a gagné en popularité, les gens cherchant une nouvelle façon de sortir au grand air, et les boutiques ont eu du mal à répondre à la demande de vélos classiques et électriques.

Il sera intéressant de voir si ces tendances se poursuivront en 2022 !