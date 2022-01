Contrôlez vos appareils de la maison connecté avec Home Assistant sur votre montre Wear OS

Bien que Home Assistant ait publié l’application Wear OS sur le Google Play Store, l’application est toujours en période bêta et l’équipe travaille encore dessus. L’équipe de Home Assistant prévient également que pour que certaines fonctionnalités fonctionnent, les applications du smartphone et de la montre doivent être sur la même version.

La nouvelle application Home Assistant sur Wear OS dispose d’ une fonction « Favoris », qui affiche vos appareils les plus utilisés en haut de l’application . Ainsi, vous aurez un accès rapide et facile à vos appareils. Home Assistant a également déclaré que les appareils favoris seraient disponibles avant même que l’application ne soit complètement chargée.