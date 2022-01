Motorola RAZR 3 : les caractéristiques laissent entrevoir un véritable flagship !

Nous avons reçu des tonnes de rumeurs concernant Motorola au cours des deux dernières semaines, la société a récemment annoncé plusieurs nouveaux appareils, et nous attendons toujours d’en voir plus à l’avenir.

Cependant, il y a un appareil en particulier qui a reçu plus d’attention, le Motorola RAZR 3. L’un des dirigeants de Lenovo a confirmé que cet appareil est en cours de développement, et les dernières informations révèlent quelques caractéristiques intéressantes sur l’appareil à venir.

On ne peut pas nier que l’un des appareils les plus cool de l’histoire des smartphones mobiles est le Moto RAZR. Cet appareil a connu une nouvelle vie, car Motorola a décidé d’utiliser cette marque pour entrer dans le marché des smartphones pliables. L’entreprise a déjà lancé deux itérations de cet appareil, le premier modèle étant arrivé sans la connectivité 5G.

Le deuxième modèle est arrivé sous le nom de Moto RAZR 5G, et on ne peut pas dire qu’il avait ce qu’il fallait pour concurrencer la série Galaxy Z Flip de Samsung. Pourtant, il semble que Motorola prévoit de mettre le paquet avec la troisième itération du Moto RAZR, car les récentes rumeurs suggèrent que le nouveau Motorola RAZR 3 sera très probablement livré avec la puce Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, et il sera lancé avec Android 12.

Cette information nous fait croire que Motorola semble prendre très au sérieux son nouveau smartphone pliable, car le nouvel appareil pourrait arriver avec un chipset phare, ce qui en fait une option plus convaincante.

Un lancement dans l’année ?

Rappelez-vous que les précédentes itérations du Moto RAZR n’étaient pas vraiment du matériel phare, car ces derniers ont été lancés avec un Snapdragon 765G et un Snapdragon 710 dans le premier modèle. Les gars de XDA Developers ont également découvert que le nouveau Moto RAZR 3 pourrait avoir une variante avec un support ultra-large bande (UWB).

En outre, ce nouvel appareil pourrait arriver avec des options de 6, 8 et 12 Go de RAM, ainsi que des options de stockage de 128, 256 et 512 Go. Nous devrions également disposer d’un support NFC, un écran secondaire, et un écran poinçonné ou une encoche en haut de l’écran principal AMOLED capable de taux de rafraîchissement de 120 Hz et d’une résolution full HD.

Quand pourrions-nous voir le RAZR 3 ? Eh bien, cela reste incertain. Nous pourrions être encore à des mois de ses débuts officiels. Le premier RAZR a été lancé en novembre 2019 et le second en septembre 2020. On peut imaginer que le 3e appareil pourrait suivre un calendrier analogue. Mais, étant donné les potentielles améliorations de son équipement, le Motorola RAZR 3 arrivera-t-il avec un prix encore plus élevé que son prédécesseur ? Espérons que non.