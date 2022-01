Le futur smartphone pliable Motorola Razr arrivera en 2022

À l’heure actuelle, Samsung domine peut-être le monde des smartphones pliables, mais Motorola a semblé être un véritable concurrent pendant un bref instant. Son smartphone pliable Razr a touché toutes les âmes nostalgiques, mais n’a pas changé la donne pour la société sur ce marché. Aujourd’hui, il semble qu’une suite soit sur le point d’être lancée pour espérer corriger ce qui n’a pas marché.

Il est peut-être difficile de s’en souvenir maintenant, mais Lenovo a annoncé son premier smartphone pliable à clapet, le Motorola Razr, peu avant le Galaxy Z Flip de Samsung. À l’époque, il s’agissait d’un pas dans une direction différente pour les appareils pliables. Au lieu de proposer un smartphone qui se pliait en tablette, le Razer proposait un smartphone qui se pliait en un téléphone à clapet fermé. Quelque chose de beaucoup plus facile à transporter que n’importe quel smartphone sur le marché.

Il ressemblait beaucoup au Motorola Razr de l’époque des premiers smartphones à clapet, ce qui lui a valu beaucoup de nostalgie. Du moins avant que quelqu’un ne mette la main dessus. Malheureusement, non seulement les caméras et le processeur étaient peu performants (au mieux), mais le smartphone n’était pas agréable à utiliser.

L’ouvrir et le fermer produisait des craquements qui ne mettaient pas en confiance les utilisateurs. Lenovo a poursuivi avec une deuxième version, mais elle servait plus à améliorer les spécifications internes qu’autre chose.

Sur Weibo, le responsable informatique de Lenovo a fait allusion au prochain Razr et a promis une date de livraison en 2022. Cela semble être plus qu’un simple changement de spécifications cette fois, bien qu’il soit difficile de le dire. La publication ne se traduit pas bien en français, même en essayant plusieurs sources.

Encore des doutes

Voici la version la plus claire :

Retour au 14 novembre 2019,

Le nouveau Razr de Motorola a été lancé, comme le premier smartphone à écran pliable vertical de l’industrie, menant une fois de plus l’innovation de l’industrie.

La technologie de charnière développée indépendamment par l’Institut de recherche Lenovo était la seule technologie de charnière sans plis au monde qui a été mis en production de masse à cette époque.

Je pense que l’innovation est toujours la force motrice de l’industrie.

J’espère qu’au lieu de saliver, nous agirons davantage, notamment en préparant silencieusement la troisième génération de smartphones mobiles à écran pliable Razr : une puissance de calcul des puces plus avancée, une meilleure interface homme-machine et, bien sûr, une apparence plus atmosphérique.

Ce produit, nous ne le lâcherons pas d’une semelle sur le marché chinois !

À ce jour, il est difficile de dire à quel point l’appareil de troisième génération sera différent du dernier. Cependant, si Motorola veut améliorer le Razr, elle doit rendre le prochain modèle plus réparable. L’entreprise devrait également se concentrer sur l’amélioration de la qualité de l’écran et de la charnière de l’appareil, car de nombreux utilisateurs ont rencontré des problèmes avec ces éléments dans le premier Moto Razr.

Bien sûr, il est encore tôt, et tout peut arriver. Mais un plus grand choix est toujours bon, et la nostalgie est difficile à ignorer. Malheureusement, il semble également que le prochain Razr pourrait être lancé en Chine d’abord.