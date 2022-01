Un nouveau rapport confirme les dates de lancement et de vente de la série Galaxy S22

La série Galaxy S22 de Samsung retient de plus en plus l’attention au fur et à mesure que les jours passent et que nous nous rapprochons de la fin du mois de janvier et du début du mois de février. Pour ceux qui connaissent, cette période de l’année peut être assez excitante, car c’est le moment où Samsung sort traditionnellement sa gamme de flagships.

Des rapports précédents — comme celui de Jon Prosser — ont indiqué que le 8 février serait la date de lancement potentielle de la série Galaxy S22. Maintenant, un nouveau rapport provenant de Digital Daily et relayé par Sleepy Kuma, a été mis en lumière, cimentant davantage la date prévue pour le dévoilement.

Un responsable de Samsung non spécifié a informé le média que la date a déjà été confirmée. Il a également déclaré qu’ils sont actuellement « en train de discuter du calendrier d’envoi des invitations à la fin du mois de janvier », du moins d’après la traduction automatique.

Le rapport indique que la gamme complète du Galaxy S22 sera révélée lors d’un événement Galaxy Unpacked. Il indique également que les précommandes seront disponibles à partir du 9 février, et que les unités seront expédiées à partir du 21 février.

Quant à la date à laquelle le nouveau fleuron de Samsung arrivera dans les magasins, elle est prévue pour le 24 février, ce qui diffère de la prédiction de Prosser — 18 février.

2022 Galaxy Unpacked / February 8https://t.co/hSg0g9VnpX — Sleepy Kuma (@Kuma_Sleepy) January 10, 2022

Pas de lancement au MWC 2022

Par conséquent, cela signifie que Samsung n’utilisera pas le MWC 2022 comme scène pour dévoiler la série Galaxy S22. Selon Digital Daily, le géant technologique profitera de cette occasion pour présenter son écosystème Galaxy.

La série Galaxy S22 fait l’objet d’une véritable médiatisation, mais parmi tous les modèles dont on attend l’arrivée, la version Ultra est sans aucun doute la plus excitante pour les fans et les passionnés. Les fuites, les rapports et les rendus nous donnent l’image d’un smartphone qui semble être le successeur spirituel de la bien-aimée gamme Galaxy Note, ramenant le S Pen et l’approche de l’utilisateur puissant dans la famille des smartphones Samsung.