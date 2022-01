OPPO ne suit pas la production du OPPO Find N en raison de problèmes de pénurie et de la forte demande.

OPPO a annoncé le Find N il y a moins d’un mois, et l’appareil a été en rupture de stock presque immédiatement après les premières ventes. Le premier smartphone pliable de OPPO semble être très populaire, à tel point que l’entreprise a du mal à répondre à la forte demande en raison de problèmes de pénurie. Lorsque l’appareil a été mis en vente, la société a reçu plus d’un million d’enregistrements d’intérêt pour l’appareil.

Liu Bobbee, président d’OPPO China, a révélé la raison de ce problème sur Weibo, comme le souligne GSMArena. Il semble que la demande pour le OPPO Find N soit si élevée, qu’elle ne peut pas fabriquer suffisamment d’appareils.

Le Find N coûte entre 1 200 et 1 400 dollars aux États-Unis, ce qui est très attrayant quand on sait que le Galaxy Z Fold 3 coûte 1 799 dollars, et qu’il présente un pli central plus visible sur l’écran interne. Le Find N a également un écran externe plus utilisable car il est plus large, et pas aussi haut que d’autres appareils concurrents dans la gamme des smartphones pliables.

Il convient de mentionner que les réservations fonctionnent différemment en Chine qu’aux États-Unis et dans d’autres parties du monde. En Chine, les utilisateurs doivent donner leur adresse e-mail pour montrer leur intérêt, ce n’est qu’ensuite qu’ils seront avertis lorsque le smartphone sera de nouveau en stock, et que l’utilisateur pourra l’acheter.

Un million de réservations, c’est un chiffre important, mais il ne faut pas oublier qu’il ne correspond pas à un million de ventes.

Pas encore en Europe

Malheureusement, aussi impressionnant et innovant que soit le OPPO Find N, il ne sortira pas en dehors de la Chine, et nous devrons probablement compter sur des sociétés tierces pour l’exporter localement – ce qui manquera probablement des services Google Play et d’autres applications bien connues auxquelles nous sommes tous habitués.

Espérons que OPPO reconsidérera sa position et que le Find N sortira plus tard dans le monde ou qu’il envisagera de révéler un appareil pliable différent sur d’autres marchés.