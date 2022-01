La Honor Watch GS 3 dévoilée avec une localisation améliorée

Honor a annoncé son premier flagship pliable, le Honor Magic V, qui s’attaque directement au Galaxy Z Fold 3. Parallèlement à ce nouveau smartphone pliable, Honor a également annoncé sa toute nouvelle Honor Watch GS 3, dotée d’un nouveau look élégant et de fonctions améliorées de localisation et de santé.

La Honor Watch GS 3 est dotée d’un nouveau verre incurvé en 3D, et le châssis est en acier inoxydable 316 L à faible teneur en carbone. Elle mesure 10,5 mm et ne pèse que 44 grammes. Le diamètre de la GS 3 est de 45,9 mm. La montre est dotée d’un écran AMOLED de 1,43 pouce avec une résolution de 466 x 366 pixels (336 ppp). La montre dispose également d’un certificat de résistance à l’eau de 50 mètres, donc la natation et même la plongée devraient être parfaites.

La montre est également dotée d’un nouveau capteur de positionnement à double fréquence qui prend en charge 5 constellations de satellites, ce qui signifie qu’elle peut vous suivre partout où vous allez et fournir des informations plus précises lors de la course, de la randonnée et de toute autre activité de plein air. La Watch GS 3 est également dotée de fonctions de santé améliorées, et elle possède un module PPG à 8 canaux qui vise à fournir une précision minimale de 97 % lors du suivi de votre fréquence cardiaque.

La montre suit également l’oxygène dans le sang, le sommeil, et bien d’autres activités que l’on peut attendre d’un appareil orienté vers la forme physique.

La montre dispose d’une batterie d’une capacité de 451 mAh, et Honor affirme que la montre peut tenir jusqu’à 14 jours sur une seule charge, ou 30 heures en utilisant le GPS en continu. Heureusement, la charge rapide est là, et la société affirme qu’une recharge rapide de 5 minutes peut fournir une journée entière d’utilisation. Même s’il ne battra aucun record, les 30 heures d’utilisation du GPS semblent impressionnantes.

Disponible en 3 coloris

La GS 3 sera équipée d’une puce Apollo4 et fonctionnera sous LiteOS, qui prend en charge un grand nombre d’applications tierces, mais pas Wear OS. Elle dispose également d’une capacité de stockage de 4 Go, et offre de nombreuses fonctionnalités, notamment des alarmes, des minuteurs, un obturateur de caméra à distance, des notifications en miroir, et vous avertit des appels entrants. La smartwatch prend également en charge AliPay en NFC.

La Honor Watch GS 3 sera disponible en noir, or et argent, et chacune sera livrée avec un bracelet différent, notamment un bracelet en cuir Nappa, tandis que le modèle noir sera équipé d’un bracelet en caoutchouc. La Honor Watch GS 3 est déjà en précommande, et elle est disponible en Chine. Le modèle noir coûte 1 300 CNY (205 dollars), tandis que les deux autres modèles commencent à 1 500 CNY (235 dollars).