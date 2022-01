La Fondation Pi explique comment recréer les jeux classiques sur PC et sur console

Nous sommes tous de grands fans du micro-ordinateur Raspberry Pi, mais avez-vous déjà essayé de lire le magazine Wireframe ? Il s’agit d’un magazine de jeux publié par Raspberry Pi Press, et ses auteurs expliquent régulièrement comment recréer des jeux classiques en Python et Pygame Zero.

Si vous êtes un développeur de jeux en herbe ou un fan des titres classiques sur PC et sur console, Wireframe peut vous donner une longueur d’avance pour comprendre comment construire le moteur de paysage de Lords of Midnight, les modèles d’attaque étranges de Galaxian, et même les frustrants contrôles de Skate or Die.

Pour des raisons juridiques et morales, je ne vais pas photocopier le travail de Mark Vanstone, de Wireframe. Mais je n’y suis pas obligé, car la Raspberry Pi Foundation partage régulièrement ces tutoriels sur son site Web, et ce gratuitement !

Voici quelques tutoriels de jeux rétro présentés dans Wireframe et partagés sur le blog de la Fondation Pi :

Si vous appréciez ces guides, je vous conseille vivement de lire le magazine Wireframe. Les abonnements ne sont pas très chers, et vous pouvez télécharger un PDF gratuit du numéro de ce mois-ci si vous souhaitez jeter un coup d’œil au magazine.