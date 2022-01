Le MWC 2022 va bien lieu en personne en février selon la GSMA

Malgré une recrudescence des cas du variant Omicron de la Covid-19 ces derniers mois et le report de l’exposition de jeux E3 2022, le Mobile World Congress 2022 devrait se dérouler comme prévu.

Pour ceux qui l’ignorent, le MWC est la plus grande convention de technologie mobile au monde, et c’est là que l’on voit beaucoup de nouveaux appareils provenant de diverses entreprises. En raison de la Covid-19, il a dû être annulé en 2020, et l’événement de 2021 a été reprogrammé et réduit.

La GSMA, la société à l’origine de l’exposition, a déclaré à TechRadar : « Étant donné les conditions mondiales en constante évolution, la planification du MWC reste fluide. Nous réagissons toujours aux informations les plus récentes des autorités compétentes et adaptons nos stratégies si nécessaire. Notre personnel travaille dur pour préparer le MWC de Barcelone, qui aura lieu fin février, et nous vous invitons à visiter notre site Web pour obtenir toutes les informations dont vous aurez besoin pour planifier une expérience 2022 en toute sécurité », indique la société.

Le MWC 2022 se tiendra à Barcelone, en Espagne, du 28 février au 3 mars. Plus de 100 000 personnes ont assisté au concert en 2019, dernière année où il s’est tenu dans son créneau horaire habituel.

Le plus grand salon mondial du jeu vidéo, l’E3, a été annoncé le 6 janvier comme un événement exclusivement numérique pour la deuxième année consécutive. Le plus grand salon mondial des technologies grand public, le CES 2022, s’est quant à lui déroulé à Las Vegas, mais certaines grandes entreprises et médias se sont retirées en raison de problèmes de sécurité.

Un événement avec tous les acteurs majeurs ?

Amazon, Google, OnePlus, Lenovo, Microsoft, NVIDIA et Intel font partie des sociétés qui ont annoncé leur retrait de l’événement physique. Plus de 75 entreprises ont annulé leur présence à l’exposition, bien que beaucoup d’autres aient procédé à des présentations de produits uniquement numériques.

À l’heure actuelle, on ignore quelles marques seront présentes au MWC 2022. Lors des principales expositions technologiques, nous voyons souvent de nouveaux smartphones de sociétés comme Samsung, OPPO, Xiaomi et Sony.

Jusqu’à présent, la GSMA pense que l’exposition pourra se dérouler comme prévu grâce aux mesures de protection mises en place par la firme. Avant de visiter l’exposition physique, les participants devront présenter une preuve de vaccination contre la Covid-19 ou un cas de diagnostic négatif.