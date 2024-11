Matter 1.4 : Vers une meilleure gestion des maisons connectées multi-plateformes ?

Matter, lancé en 2022, avait pour ambition de simplifier la connexion entre tous les appareils connectés de la maison. Depuis sa sortie, la Connectivity Standards Alliance (CSA) n’a cessé de publier des mises à jour pour élargir la compatibilité de ce standard d’interopérabilité et corriger ses imperfections.

CSA vient de publier les spécifications de la nouvelle norme ouverte Matter 1.4, qui pourrait faciliter la gestion des maisons connectées fonctionnant sur des plateformes logicielles variées telles qu’Apple HomeKit, Amazon Alexa et Google Home.

Bien que la CSA regroupe des centaines d’entreprises spécialisées dans les appareils de domotique, l’objectif ultime d’interopérabilité de Matter reste difficile à atteindre. Toutefois, Matter 1.4 pourrait rendre la gestion des maisons multi-plateformes moins contraignante. Cette mise à jour inclut quatre nouveaux types de dispositifs, des catégories d’appareils supplémentaires, des correctifs pour les problèmes de réseaux Thread, ainsi que d’autres changements.

L’ajout le plus notable est l’amélioration de la fonctionnalité Multi-Admin, conçue pour simplifier l’utilisation simultanée de plusieurs systèmes domotiques.

Améliorations de la fonctionnalité Multi-Admin

« Multi-Admin est au cœur de la vision de Matter, qui vise à offrir le choix et l’interopérabilité en permettant aux utilisateurs de connecter leurs appareils Matter à plusieurs systèmes domotiques », a déclaré la CSA. Jusqu’à présent, le partage de chaque appareil individuellement entre différentes plateformes pouvait être long et complexe, surtout à mesure que les utilisateurs ajoutaient de nouveaux dispositifs à leur maison connectée.

L’amélioration de cette fonction permettra aux accessoires existants et nouveaux de se connecter automatiquement à plusieurs écosystèmes après un seul consentement utilisateur. Bien que cette promesse soit attrayante, des annonces similaires ont déjà été faites par le passé sans apporter les résultats escomptés.

Depuis le lancement initial de Matter en 2022, le domaine de la maison connectée reste encore fragmenté en 2024.

Nouveaux appareils et catégories

Matter 1.4 prend en charge de nouveaux types de dispositifs énergétiques, notamment les unités de stockage de batteries, les systèmes solaires (inclus les onduleurs et les panneaux solaires), les pompes à chaleur et les chauffe-eaux. Avec le mode de gestion des chauffe-eaux, il sera possible de régler les cycles de chauffage en fonction des changements de routine.

Les interrupteurs connectés pour l’éclairage mural et les ventilateurs ont été déplacés de la catégorie Lumières vers une nouvelle catégorie dédiée, offrant plus de flexibilité pour les regrouper et les automatiser. De plus, le regroupement des capteurs prend en charge des technologies avancées, comme la détection radar, la vision et les capteurs ambiants, permettant d’ajuster leur sensibilité pour des applications telles que la détection de personnes et la classification des activités.

Innovations pour les véhicules électriques et l’efficacité énergétique

Les propriétaires de véhicules électriques (VE) seront ravis d’apprendre que Matter 1.4 supporte les bornes de recharge pour VE, avec des options de programmation pour choisir les meilleurs moments de recharge. Les thermostats disposent désormais de nouvelles fonctionnalités de programmation et de modes prédéfinis (Vacances, Maison, Absence) pouvant être déclenchés par d’autres dispositifs ou par des événements, tels que des détections de mouvement et des événements de calendrier.

La fonctionnalité de gestion de l’énergie des dispositifs permet de programmer des heures de démarrage optimisées pour la consommation énergétique. Matter 1.4 permet également de créer des routeurs et des points d’accès domestiques intégrant à la fois des points d’accès Wi-Fi et des routeurs de bordure Thread, facilitant l’intégration de nouveaux appareils Thread à un réseau existant sans devoir en créer un nouveau. Les dispositifs à faible consommation d’énergie, comme les interrupteurs et les boutons, bénéficieront également d’optimisations prolongeant leur autonomie.

Perspectives et intégration

Bien que Matter 1.4 ait été publié 6 mois après la version 1.3, il faudra encore un certain temps avant que cette mise à jour ne soit intégrée aux nouveaux accessoires domotiques. Par ailleurs, les grands acteurs de la domotique tels qu’Apple, Google et Amazon n’ont pas encore complètement implémenté Matter 1.2 dans leurs produits, ce qui indique que la standardisation et l’adoption de ces fonctionnalités resteront progressives.