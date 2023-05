Matter 1.1 n’est pas passionnant, mais facilite la certification des produits

La Connectivity Standards Alliance (CSA) diffuse la première mise à jour majeure de la norme Matter. En fait, c’est censé être une mise à jour majeure, mais il s’agit plutôt d’un correctif mineur.

Matter 1.1, comme on l’appelle, n’ajoutera pas de nouveaux types d’appareils à la liste des appareils pris en charge, et il n’y aura pas non plus de changements majeurs pour les plateformes individuelles comme Apple HomeKit. Au lieu de cela, la CSA apporte trois changements relativement mineurs qui touchent à la fois les entreprises et les utilisateurs, et ces changements affectent principalement les premières.

Le premier changement est qu’il est désormais plus facile pour les fabricants de maisons connectées de commencer à utiliser Matter. Les spécifications de la norme ont été rendues plus claires, ce qui permet une « meilleure orientation » dans la croissance de la « prise en charge de nouveaux types d’appareils ». La CSA a également facilité la certification des produits des développeurs afin qu’ils puissent être mis à la disposition des clients plus rapidement.

Enfin, Matter 1.1 corrigera un bug affectant les dispositifs à connexion intermittente (ICD), qui sont des gadgets « généralement alimentés par des piles », tels que les détecteurs de mouvement et les serrures de porte. À l’avenir, il sera moins probable qu’un ICD « soit signalé comme étant hors ligne » lorsqu’un utilisateur ou une plateforme interagit avec lui. Mais, d’après ce que nous avons compris du CSA, le bug n’a pas complètement disparu. L’erreur peut toujours se produire.

Et c’est à peu près tout pour Matter 1.1. Deux changements centrés sur les développeurs et un pour les utilisateurs qui ne résout pas du tout le problème. Il ne fait que réduire le risque de voir l’erreur se produire.

Un « cycle de publication semestriel »

Cette mise à jour est pour le moins décevante. 7 mois se sont écoulés depuis le lancement officiel de Matter, et l’on peut dire sans risque de se tromper que l’engouement autour de la norme est bel et bien retombé. Le déploiement a également été lent. Google, par exemple, n’a que récemment ajouté la prise en charge de Matter à son application Google Home sur iOS. Et il a fallu près de 4 mois à Amazon pour finalement déployer Matter dans sa gamme Echo.

De plus, selon The Verge, le contrôle multi-administrateurs reste un problème. Il n’est pas facile de faire passer son gadget d’une plateforme à l’autre s’il est déjà connecté à l’une d’entre elles, par exemple. Et c’est quelque chose qui n’a pas de sens, car tout l’intérêt de Matter — sa raison d’être — est d’avoir une meilleure interopérabilité entre les plateformes de maisons connectées.

La CSA affirme qu’elle restera fidèle à son objectif d’un « cycle de publication semestriel » pour les futures mises à jour. Elle travaille actuellement sur « la prochaine version de Matter », qui apportera « de nouvelles fonctionnalités et la prise en charge de nouveaux types d’appareils ».