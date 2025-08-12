Accueil » Huawei annonce une percée dans l’IA pour remplacer la HBM dès 2025

Huawei s’apprête à lever le voile sur ce qu’elle présente comme une percée majeure dans l’inférence IA lors du Forum 2025 sur la mise en œuvre et le développement de l’inférence financière en IA, prévu ce mardi 12 août.

Selon des rapports en provenance de Chine, cette technologie pourrait réduire la dépendance du pays à la High Bandwidth Memory (HBM), composant essentiel dans les systèmes d’IA, tout en améliorant les performances des modèles domestiques de grande taille. Une annonce qui pourrait influencer non seulement l’écosystème IA chinois, mais aussi l’industrie technologique mondiale.

Pourquoi la HBM est cruciale pour l’IA ?

La High Bandwidth Memory est un type de mémoire DRAM construit avec une architecture en empilement 3D. Ce procédé permet d’intégrer plusieurs puces DRAM verticalement, offrant ainsi :

Des vitesses de transfert extrêmement élevées

Une faible latence

Une efficacité énergétique optimisée

Dans le cadre de l’inférence IA — lorsqu’un modèle entraîné traite de nouvelles données —, la HBM permet de fournir en temps réel les gigantesques volumes d’informations nécessaires, sans goulot d’étranglement.

Pour les modèles comptant des centaines de milliards de paramètres, la HBM est indispensable pour exploiter pleinement la puissance des GPU. La moindre latence peut dégrader la performance globale.

Huawei pourrait changer la donne

Si l’innovation annoncée par Huawei tient ses promesses, elle pourrait réduire la dépendance aux technologies étrangères en matière de mémoire haut débit, et optimiser les performances des modèles IA domestiques.

Deux approches techniques semblent possibles :

Architecture chiplet: associer plusieurs petites puces interconnectées pour se partager les calculs, réduisant ainsi le besoin de mémoire à très haut débit. Optimisation des modèles IA : diminuer le nombre de paramètres ou améliorer les algorithmes afin de limiter la demande matérielle, tout en maintenant les performances.

Impact possible sur l’industrie mondiale

Si Huawei parvient à égaler ou surpasser les performances des systèmes actuels basés sur la HBM, l’impact pourrait être majeur :

Autonomie technologique renforcée pour la Chine.

Réduction des coûts de déploiement des modèles d’IA à grande échelle.

Nouveaux standards dans la conception des systèmes IA haute performance.

Les détails concrets seront révélés lors de l’événement du 12 août. Qu’il s’agisse d’un remplacement complet de la HBM ou d’une solution pour en atténuer les limites, l’annonce devrait être scrutée de près par les acteurs de l’IA et de la microélectronique dans le monde entier.