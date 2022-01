Le design de l’écran sans encoche de l’iPhone 14 Pro a fait l’objet d’une fuite

Nous entendons depuis un certain temps qu’Apple s’apprête à abandonner l’encoche et à suivre la voie des smartphones Android cette année avec les modèles iPhone 14 Pro en employant un trou dans l’écran pour la caméra frontale, et en cachant d’autres composants Face ID sous l’écran, comme ce que Samsung a fait avec la caméra du Galaxy Z Fold 3 sur l’écran principal.

La dernière fois que nous avons entendu cette rumeur corroborée par une autre source était il y a quelques jours, mais maintenant la source a reposté un panneau présumé de l’iPhone 14 Pro Max et révèle quelles pourraient être les véritables intentions d’Apple pour un design de téléphone sans encoche.

La dernière fois que nous avons entendu parler, Apple était censé utiliser un grand trou en forme de pilule où on a supposé que les composants Face ID, comme la caméra infrarouge et l’illuminateur de points, seront logés. En fait, selon certaines rumeurs, Apple utiliserait à la fois le trou en forme de pilule et une découpe circulaire dans l’écran pour loger tout ce qui est maintenant logé dans l’encoche de l’iPhone.

Il s’avère qu’Apple a effectivement l’intention d’utiliser un trou elliptique, de la même manière que, disons, Samsung a une double caméra frontale de la série S10, mais elle logera la caméra selfie, tandis qu’un trou circulaire dédié sur son côté droit sera pour un composant Face ID. Voici le panneau supposé de l’iPhone 14 Pro ou 14 Pro Max, vu de dos, pour illustrer la configuration.

La cerise sur le gâteau est que le trou rond est censé être réfléchissant, comme sur le Z Fold 3, et abriter la partie projecteur de points de la technologie Face ID sous l’écran, de sorte que la seule chose que vous verrez en regardant directement les écrans de l’iPhone 14 Pro/Max, sera la découpe en forme de pilule. Celle-ci abritera la caméra frontale, et c’est une bonne chose qu’Apple ne la cache pas sous le panneau, car les caméras frontales sous l’écran ont prouvé qu’elles ont encore des longueurs à parcourir avant de rattraper les traditionnelles caméras frontales à objectif ouvert.

Un premier changement depuis l’iPhone X

En fait, la source affirme qu’il pourrait y avoir une nouvelle caméra frontale sur tous les modèles d’iPhone 14, car celle qui se trouve dans l’orifice elliptique de la série Pro, et la découpe dans l’encoche « raffinée » de l’iPhone 14 et 14 Max, seraient plus grandes que sur la série d’iPhone 13, et ressembleraient à celles qui portent des objectifs à angle ultra-large.

Ainsi, les utilisateurs de l’iPhone 14 pourront faire entrer beaucoup plus de personnes dans le cadre lorsqu’ils prendront des selfies, et la précision de la technologie Face ID pourrait également être améliorée. Reste à savoir quel composant Face ID sera assez capricieux pour avoir besoin d’un logement à côté de la caméra frontale dans la découpe elliptique au lieu d’aller sous l’écran.

Malheureusement, ceux d’entre vous qui espéraient qu’Apple équiperait certains modèles d’iPhone 14 de modules Face ID et Touch ID seront déçus. Quoi qu’il en soit, l’essentiel est encore une fois que l’iPhone 14 Pro et 14 Pro Max vont très probablement changer le design à encoche d’Apple pour la première fois depuis l’introduction de l’iPhone X il y a longtemps.