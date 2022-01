CES 2022 : le concept Project Sophia de Razer transforme votre bureau en ordinateur modulaire

Comme le veut la tradition, Razer a fait cette semaine une série de révélations visant à voler la vedette au CES 2022. Au cours de la dernière décennie, Razer n’a pas seulement fourni une collection de périphériques de jeu de premier ordre. L’entreprise s’est surpassée et a présenté des œuvres conceptuelles qui ont retourné le cerveau des responsables de la liste des prix du CES. Cette année ne fait pas exception.

En 2012, Razer a révélé le Razer Blade, un produit ultra-fin. La tablette de jeu appelée Project Fiona est apparue en 2013, suivie de Razer Nabu en 2014. Avant que la NVIDIA SHIELD ne domine complètement le marché, Razer a révélé la console de jeu Razer Forge Android TV en 2015. Il y a eu le Razer Core, une enceinte à GPU, en 2016, et le Razer Blade Stealth la même année. Razer n’hésite pas à présenter des produits puissants au CES, vous pouvez en être sûr.

En 2022, Razer a présenté le Razer Zephyr Pro, une nouvelle version de son masque intelligent. Il s’agit de la suite du concept qu’ils ont révélé au CES 2021, appelé à l’époque Project Hazel. Une fois que Razer a fabriqué le premier masque connecté Razer Zephyr, ils ont été vendus à une vitesse incroyable.

Le nouveau Razer Zephyr Pro possède toutes les fonctionnalités incluses dans l’original et ajoute une nouvelle « technologie d’amplification de la voix en attente de brevet ». On pourrait espérer qu’ils ont également amplifié leurs efforts pour répondre à la demande avec ce modèle Pro en 2022 — ou au moins fait un effort renouvelé pour produire plus de l’original.

Un bureau innovant

Mais, c’est peut-être le Razer Project Sophia, un concept de bureau de jeu modulaire, qui pourrait vous surprendre ! Malheureusement, comme c’est généralement le cas avec les « concepts » les plus farfelus de Razer révélés au CES, il est peu probable que nous voyions un jour ce dispositif transformé en un produit de production de masse. Il y a toujours la possibilité de voir quelques bureaux Project Sophia se frayer un chemin dans la nature — mais pour l’instant, c’est un concept.

Le Project Sophia fonctionne avec jusqu’à 13 différents modules qui peuvent être branchés et utilisés. Comme le suggère la société, il y aura « un niveau de personnalisation incalculable ». Cela inclut des outils système, des processeurs, des écrans tactiles, des unités de mixage audio, des cartes de capture externes et de nombreuses possibilités d’ajouter des accessoires — et plus d’un moniteur.

Un streamer, par exemple, pourrait facilement installer des haut-parleurs, des microphones et des caméras plus puissants pour le streaming, avec des écrans supplémentaires pour surveiller les discussions de ses abonnés, tandis qu’un monteur vidéo pourrait ajouter des modules de mixage et de montage audio pour se concentrer sur son travail.

Un simple concept aujourd’hui

Chaque élément du Project Sophia est fixé magnétiquement à la partie inférieure du bureau, avec des circuits imprimés personnalisés installés partout. Et bien sûr, comme c’est le cas pour tout produit spectaculaire de Razer qui cherche à attirer le plus de regards possible, le Project Sophia est équipé de LED tout autour et sur le pourtour, synchronisées avec Razer Chroma RGB.

Comme c’est le cas avec la plupart des concepts de Razer au CES, il est toujours cool de voir que la société est prête à explorer des idées fantaisistes comme ce futuriste bureau Project Sophia. Même dans le cas probable où ce concept de bureau d’ordinateur ne verrait jamais le jour, cela montre que Razer est toujours prêt à sortir des sentiers battus lorsqu’il s’agit de nouveaux designs et de nouvelles idées. Et qui sait ? Peut-être que l’avenir de l’informatique se trouve vraiment dans un bureau.