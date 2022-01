CES 2022 : Eufy présente sa sonnette vidéo connectée à double caméra

Lorsque des amis se plaignent de leur sonnette vidéo, ils sont généralement contrariés par l’un des deux problèmes suivants. Soit la sonnette ne peut pas voir les paquets sur le pas de la porte, soit elle capture une vidéo haute et mince qui manque tout à sa gauche ou à sa droite. Désormais, Eufy Security a une solution !

La société a annoncé sa Video Doorbell Dual, une sonnette connectée qui utilise deux caméras, au CES 2022. Le design unique de cette sonnette facilite la sécurité, la reconnaissance et ajoute de la clarté à la première ligne de défense de votre maison.

La Video Doorbell Dual est équipée de deux caméras verticales : une caméra de résolution 2K avec un champ de vision de 160 degrés et une caméra de résolution 1080p avec un champ de vision de 120 degrés. La caméra supérieure est orientée vers le haut et capture principalement le visage et le corps du visiteur. La caméra du bas regarde vers le bas pour garder un œil sur les paquets et autres objets laissés devant votre porte. Cette combinaison de caméras fournit une image plus complète de ce qui se passe devant votre porte.

La Video Doorbell Dual utilise la technologie radar et la technologie infrarouge passive (IRP) pour détecter plus précisément les personnes et réduire les fausses alarmes de la sonnette. L’utilisation du radar permet d’augmenter l’efficacité de la sonnette de 95 % par rapport aux sonnettes qui utilisent uniquement la technologie IRP. La sonnette vidéo double d’Eufy dispose également d’une I.A. intégrée pour distinguer la famille et les amis des étrangers, ainsi que pour détecter les colis. La détection de l’IA aide l’application Eufy Security à envoyer des notifications uniques pour vous informer de qui ou de quoi est à la porte.

La Dual est alimentée par une batterie, mais il est rechargeable et peut durer jusqu’à 6 mois avec une seule charge. Elle interagit également avec les commandes vocales et l’intégration de la maison connectée par Amazon et Google.

Vous pouvez connecter la sonnette vidéo Dual à la station de stockage local Homebase 2 existante de Eufy. La Homebase 2 offre 16 Go de stockage local et jusqu’à 90 jours de vidéo chiffrée. En outre, la Homebase vous permet d’enregistrer des vidéos à partir de votre porte sans avoir à payer un coût mensuel. Eufy Security prévoit de lancer sa sonnette vidéo Dual en février 2022. La Video Doorbell Dual coûtera 249 euros.

Ouverture de porte et surveillance en un seul appareil

En plus de la nouvelle sonnette vidéo, Eufy a annoncé un ouvre-porte de garage intelligent avec une caméra de sécurité intégrée. La eufy Security Caméra de garage vous permet d’ouvrir et de fermer à distance votre porte de garage à l’aide de commandes vocales, de programmes ou de la technologie de géofencing automatisée qui sait quand vous êtes loin de chez vous.

Elle est équipée d’une caméra 1080p et peut faire la différence entre les voitures et les humains. Et pour ceux qui ont deux portes de garage, Eufy vendra également un modèle « Plus » pour les systèmes à deux portes. Il est intéressant de noter que le modèle Plus est équipé d’une caméra vidéo 2K plus grande.