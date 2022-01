CES 2022 : JBL a annoncé les écouteurs LIVE Pro 2, LIVE Free 2 et Reflect Aero

JBL vient d’annoncer trois nouveaux modèles d’écouteurs entièrement sans fil au CES 2022. Ils s’appellent Reflect Aero, LIVE Pro 2, et LIVE Free 2. Tous ces nouveaux écouteurs auront le même prix. Les nouveaux écouteurs JBL arriveront en avril.

Ils sont tous dotés de la technologie ANC, de nouveaux designs adaptés à différents types d’utilisateurs et de la fonction Dual Connect + Sync grâce à Google Fast Pair. Regardons maintenant de plus près chaque nouveau modèle.

JBL Reflect Aero

Les nouveaux écouteurs les plus sportifs de JBL, les Reflect Aero, sont équipés de haut-parleurs de 6,8 mm et de 6 microphones au total. Ces écouteurs ont été conçus spécialement pour les amateurs de fitness. Ils sont très compacts et présentent un aspect plus robuste. Ils sont également résistants à la sueur et à l’eau, avec un indice de protection IP68 contre l’eau et la poussière. L’ailette de l’écouteur est réglable, ce qui permet d’améliorer et de sécuriser l’ajustement de chaque écouteur.

La qualité des appels devrait être excellente, car les JBL Reflect Aero sont dotés d’une technologie de microphone isolant du bruit et du vent. Le système de réduction active du bruit est également utile pour les appels et l’écoute de la musique. Les écouteurs disposent également d’une commande tactile pour les différents modes de son.

Les JBL Reflect Aero disposent d’une commande vocale mains libres, qui prend en charge Amazon Alexa et Google Assistant. Chaque écouteur peut tenir jusqu’à 8 heures de lecture et jusqu’à 24 heures avec l’étui de charge. L’application JBL Headphones permettra une meilleure personnalisation des écouteurs lors de leur sortie. L’application est disponible pour les appareils iOS et Android.

Les JBL Reflect Aero seront vendus au prix de 150 dollars lors de sa sortie en avril.

JBL LIVE Free 2

Les LIVE Free 2 de JBL sont des écouteurs très compacts dotés de haut-parleurs de 10 mm et d’un indice de protection contre les éclaboussures IPX5. Ces écouteurs ont reçu cette année l’un des prix de l’innovation du CES. Leur design a pu les aider à remporter le prix, car ils ont un look très moderne et épuré. Les LIVE Free 2 sont également dotés d’une fonction d’annulation active du bruit.

Tout comme les écouteurs Reflect Aero, les LIVE Free 2 sont équipés de 6 microphones avec une technologie d’isolation du bruit et du vent. Ils disposent également de la même commande vocale mains libres avec le support de Google Assistant et Amazon Alexa. Les paramètres des écouteurs seront personnalisables depuis l’application JBL Headphones. Vous pourrez également passer d’un mode sonore à un autre par les commandes tactiles des écouteurs.

Les JBL LIVE Free 2 offrent 7 heures d’autonomie de lecture et jusqu’à 35 heures avec l’étui de recharge. Les écouteurs seront également disponibles en avril au prix de 150 dollars.

JBL LIVE Pro 2

En théorie, les nouveaux écouteurs JBL qui offrent le meilleur son devraient être les LIVE Pro 2. Ils possèdent les plus grands haut-parleurs, mesurant 11 mm chacun. Le design est également différent, ressemblant beaucoup plus aux AirPods Pro avec les tiges des écouteurs, mais avec une finition mate. Les écouteurs LIVE Pro 2 sont en effet très élégants. À part cela, ils présentent à peu près les mêmes caractéristiques que les autres modèles JBL. Le système ANC permet une expérience sonore plus immersive. Les LIVE Pro 2 ont également une résistance à l’eau de niveau IPX 5.

Un total de 6 microphones est disponible sur ces écouteurs. Ils sont dotés de la technologie de suppression du vent et du bruit, ce qui devrait aider à la qualité des appels. Les écouteurs JBL LIVE Pro 2 prennent également en charge le contrôle vocal mains libres avec Amazon Alexa ou Google Assistant. Les écouteurs sont également dotés de commandes tactiles.

Les écouteurs LIVE Pro 2 ont la meilleure autonomie de batterie parmi les nouveaux modèles JBL. Les écouteurs durent 10 heures en lecture seule et jusqu’à 40 heures avec l’étui de charge. Mais ce n’est pas tout. Les JBL LIVE Pro 2 prennent également en charge la charge rapide, qui permet de bénéficier de 4 heures de lecture en 15 minutes.

Tout comme le reste de la nouvelle gamme d’écouteurs JBL, le LIVE Pro 2 sera disponible en avril au prix de 145 dollars.