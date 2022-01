CES 2022 : la série Vivo V23 est annoncée avec deux caméras frontales et un design épuré

Vivo vient d’annoncer les Vivo V23 Pro et V23 5G au CES 2022, une paire de smartphones à la mode qui s’accompagnent d’intrigantes caméras selfie. Oui, c’est une excuse suffisante pour les grandes encoches qui ornent les façades supérieures de ces deux smartphones.

Mais avant d’en venir à la partie juteuse concernant les caméras frontales, voyons ce qu’il en est des Vivo 23 Pro et Vivo 5 G. L’influence de la conception de l’iPhone 12/13 s’est infiltrée dans la conception de Vivo, puisque les deux nouveaux appareils présentent des bords plats distincts. Avec un revêtement spécial appelé Fluorite AG qui donne une surface de verre veloutée et résistante aux empreintes digitales à l’arrière et un écran incurvé à l’avant, la série Vivo V23 est fière de son apparence. Et à juste titre, ils sont très élégants avec leur combinaison intrigante d’un design industriel brut et d’une apparence chic.

Les peintures sont également remarquables : le V23 Pro et le V23 5G présentent tous deux des dégradés extérieurs qui changent de couleur en fonction de la lumière qui frappe l’arrière des smartphones, ou, comme le dit Vivo, qui capturent « des teintes chaudes et réconfortantes vers des tons froids et nets ». Comme mentionné, les deux smartphones ont de grandes encoches s’infiltrant dans les écrans afin de faciliter les doubles caméras frontales, mais à part cela, le Vivo V23 Pro et le Vivo V23 5G sont tous deux assez minces et élégants : les deux ont une épaisseur d’environ 7 mm et pèsent moins de 180 g.

En termes de spécifications brutes, les deux appareils sont équipés de puces Dimensity 1200 de MediaTek, et sont disponibles avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, ou 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Cependant, les écrans sont différents sur les deux : le Vivo V23 Pro est livré avec un écran AMOLED de 6,56 pouces d’une résolution full HD+ conforme à la norme HDR10 qui a un taux de rafraîchissement de 90 Hz, tandis que le Vivo V23 standard a un écran AMOLED non HDR de 6,44 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

La taille de la batterie est un autre domaine dans lequel les deux sont légèrement différents : alors que les deux disposent d’une charge rapide de 44 W, le Vivo V23 Pro a une batterie d’une capacité de 4 300 mAh, tandis que le Vivo standard arbore une batterie plus petite de 4 200 mAh. Selon Vivo, la charge à 44 W permet de recharger complètement les deux smartphones en 30 minutes environ.

La partie intrigante : les caméras frontales

La partie intrigante des nouveaux Vivo V23 Pro et Vivo V23, comme je l’ai déjà mentionné à plusieurs reprises, est leur caméra frontale. Les deux smartphones disposent de caméras frontales principales de 50 mégapixels avec double autofocus et d’une caméra ultra-large de 8 mégapixels avec un champ de vision de 105 degrés, ainsi que d’un flash spot dédié à double ton. Un mode d’embellissement optionnel est disponible dans le cadre de la fonction Portrait naturel de la caméra frontale.

Le capteur photo ultra-large peut prendre des portraits de nuit à super grand-angle, tandis que des algorithmes avancés d’IA se chargent d’améliorer les détails du visage. Un autre aspect intriguant de la série Vivo V23 est la capacité d’enregistrement de vidéos selfie 4K des caméras frontales, vous permettant de prendre des vidéos 4K à 30 et 60 fps. Une autre fonction liée à la photographie dont Vivo semble être très fier est le Bokeh Flare, qui, comme son nom l’indique, permet d’obtenir le flou d’arrière-plan que vous souhaitez.

En ce qui concerne les caméras arrière, Vivo a équipé les deux smartphones d’une triple caméra à l’arrière, le Vivo V23 Pro étant doté d’une caméra principale de 108 mégapixels utilisant le capteur Samsung ISOCELL HM2 de Samsung, tandis que le Vivo V23 standard est doté d’un capteur de 64 mégapixels. Le capteur du Vivo V23 Pro utilise le binning non-cellulaire pour produire des photos de 12 mégapixels et atteindre une sensibilité beaucoup plus grande en basse lumière, qui est également aidée par la fonction Smart ISO de Vivo.

Les autres capteurs photo – un super grand-angle de 8 mégapixels et un super macro de 2 mégapixels — sont partagés entre les deux smartphones. Cependant, le Vivo V23 Pro a un peu plus d’atouts pour justifier la partie « Pro » de son nom. Il dispose des fonctions Super Night Video et Ultra Stabilization, qui devraient respectivement améliorer vos vidéos en basse lumière et améliorer la fluidité des vidéos.

Prix et date de sortie de la série Vivo V23

Vivo n’a pas encore divulgué d’informations spécifiques sur les prix de la série Vivo V23 et précise que les prix varieront selon les marchés. En parlant de marchés, les deux nouveaux smartphones arriveront sur plus de 50 marchés à travers le monde au cours des prochains mois.

La disponibilité et la mise sur le marché sont également sujettes à des précisions de la part de Vivo.