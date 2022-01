CES 2022 : Qualcomm et Microsoft travaillent sur une puce personnalisée pour des lunettes AR

À l’occasion du CES 2022 qui se tient actuellement à Las Vegas, Qualcomm a annoncé un partenariat avec Microsoft pour faire avancer sa vision de la réalité augmentée (RA). Dans le cadre de cette collaboration, les deux entreprises travailleront ensemble au développement d’une puce de réalité augmentée personnalisée pour les futures lunettes de réalité augmentée, qui intégrera les plateformes Microsoft Mesh et Snapdragon Spaces XR Developer.

La nouvelle puce Snapdragon personnalisée pour la réalité augmentée sera destinée aux lunettes AR légères et économes en énergie, qui ouvriront la voie à des expériences riches et immersives. Ce partenariat serait le reflet de « l’engagement commun de Qualcomm et de Microsoft envers la réalité augmentée et le Métaverse ».

La future puce personnalisée comprendra à la fois le Mesh de Microsoft et la nouvelle plateforme Snapdragon Spaces XR, qui tentent tous deux d’offrir des expériences de réalité mixte sur divers appareils.

Alors que Mesh prend en charge un système VR/AR multiplateforme pour les casques de réalité virtuelle, les tablettes, les smartphones et les PC, la plateforme Snapdragon est destinée à créer des applications plus spécifiques à la RA et même à convertir un smartphone équipé d’un chipset Snapdragon en « écran secondaire » pour une expérience de réalité mixte. Il sera intéressant de voir comment ces deux éléments fusionneront pour créer une expérience AR/VR plus immersive à l’avenir.

Hugo Swart, vice-président et directeur général de XR, Qualcomm Technologies, Inc., a déclaré dans un communiqué de presse : « La stratégie XR de Qualcomm Technologies a toujours consisté à fournir la technologie la plus avancée, des puces XR adaptées, et à permettre à l’écosystème de bénéficier de nos plateformes logicielles et de nos conceptions matérielles de référence. Nous sommes ravis de travailler avec Microsoft pour contribuer à l’expansion et à la généralisation de l’adoption du matériel et des logiciels de RA dans l’ensemble du secteur ».

De grosses ambitions

Ce partenariat n’est pas très surprenant. Pour ceux qui ne le savent pas, Microsoft et Qualcomm ont déjà travaillé ensemble sur des projets de RA par le passé. La puce Snapdragon 850 de Qualcomm équipe déjà le casque HoloLens 2 de Microsoft depuis 2019. Et, Qualcomm n’a fait qu’accroître son attention et son développement de puces plus spécifiquement axées sur la RA et la RV ces dernières années, notamment le Snapdragon XR2 qui équipe le Oculus Quest 2. Microsoft et Qualcomm ont également travaillé ensemble sur des puces sur mesure par le passé, comme les processeurs personnalisés SQ1 et SQ2 de la Surface Pro X.

Ce partenariat pourrait être une étape significative vers la construction de matériel pour le Métaverse dans les années à venir. Et étant donné que Qualcomm a spécifiquement souligné que la collaboration à venir en matière de puce se concentrait sur des lunettes de réalité augmentée ultra-légères, il semble clair que les deux entreprises ont de grandes ambitions pour intégrer les projets futurs dans un monde numérique plus large et connecté.