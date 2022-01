by

CES 2022 : ASUS ROG lance une tablette de jeu de type Surface et un ordinateur portable à double écran

ASUS a dévoilé sa nouvelle gamme de produits Republic of Gamers (ROG) au CES 2022, révélant quelques nouvelles idées intrigantes ainsi que des composants mis à jour pour quelques-uns de ses piliers de jeu existants.

La star du salon pourrait bien être le tout nouveau ROG Flow Z13, un produit entièrement nouveau dans la gamme de jeux portables 2-en-1 de la société. Contrairement à sa sœur Flow X13 (qui a également connu une nouvelle itération avec de nouvelles spécifications), le ROG Flow Z13 est entièrement détachable de son clavier, ce qui la rapproche beaucoup plus du style de la gamme Surface Pro de Microsoft.

La tablette elle-même est ultra-mince, mesurant seulement 12 mm, et parvient à intégrer des spécifications plutôt surprenantes pour sa taille — des configurations sont disponibles avec un CPU Intel Core i9-12900H à 14 cœurs et une carte graphique RTX 3050 Ti. L’écran tactile 16 h 10 est disponible en deux versions, l’option la plus rapide avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz offrant une résolution full HD, tandis que l’option 4K offre un taux plus lent de 60 Hz. Toutes deux promettent 500 nits de luminosité maximale.

Comme avec le Flow X13, le ROG Flow Z13 peut être associé au produit GPU externe de ASUS, le XG Mobile, qui est maintenant capable de loger une RTX 3080 ou la nouvelle AMD Radeon RX 6850M XT.

Aucune information sur la disponibilité ou le prix n’a été révélée pour l’un des derniers produits ASUS, mais nul doute que le ROG Flow Z13 sera extrêmement cher, surtout lorsqu’il est équipé et/ou associé au XG Mobile.

Deux écrans, une hypothèque

L’apogée de la gamme d’ordinateurs portables de jeu ROG de ASUS se trouve dans ses machines Zephyrus, dont la plupart offrent des spécifications qui surpassent celles des ordinateurs de bureau, le tout dans un élégant style ultrabook. La gamme Zephyrus Duo à double écran s’est enrichie d’un nouveau membre, le Duo 16. Il loge un processeur AMD Ryzen 9 6980HX, jusqu’à 64 Go de RAM, 4 To de stockage SSD PCIe 4.0 et (bien sûr) la carte graphique GeForce RTX 3080 Ti.

Le ROG ScreenPad Plus est un écran tactile qui, selon ASUS, offre « un espace réel de productivité supplémentaire, le streaming du jeu, ou même le contrôle des jeux pris en charge ». Il se trouve sous l’écran principal de 16 pouces, s’inclinant lorsque vous ouvrez le couvercle de l’ordinateur portable et s’asseyant au même niveau lorsqu’il est fermé.

Par rapport à son prédécesseur de 15 pouces, le Duo 16 est en fait un peu plus petit, et son écran plus grand a moins d’impact grâce à la réduction des bords. Cet écran principal est proposé en deux options : soit la nouvelle dalle ROG Nebula HDR Quad HD à 165 Hz, avec des revendications de contraste impressionnantes, soit la dalle « Dual Spec » qui peut passer de la résolution 4K à 120 Hz à la résolution full HD à 240 Hz très simplement.

Des mises à niveau des gammes actuelles

La plupart des autres annonces de ASUS se présentent sous la forme de mises à niveau de ses actuels produits ROG Strix et Zephyrus, avec des configurations intégrant désormais les processeurs Intel Core 12e génération, la série Ryzen 6000 d’AMD, les derniers GPU pour ordinateurs portables NVIDIA GeForce RTX 3070 et 3080 Ti et la série Radeon RX 6000 S de AMD.

Certains des modèles 2022 sont dotés de la nouvelle technologie Liquid Metal Conductonaut Extreme associée à ROG Intelligent Cooling, qui, selon ASUS, permet de réduire la température du processeur de 15 °C par rapport à la précédente technologie de pâte thermique. Il ne fait aucun doute que cette technologie est d’une grande aide lorsqu’il s’agit de faire entrer ces composants ultra puissants dans des élégantes machines.

Il ne fait aucun doute que ces nouveaux produits et modèles mis à jour par Asus auront un prix élevé, mais nous devrons attendre que le prix officiel soit annoncé dans les semaines à venir pour savoir exactement ce qu’il en est.