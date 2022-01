CES 2022 : Razer lance de nouveaux ordinateurs portables de jeu Blade

Le CES 2022 a été entièrement consacré aux ordinateurs portables et aux jeux. Et Razer n’est pas en reste. Razer a présenté de nouveaux ordinateurs portables de jeu Blade, Blade 14, Razer Blade 15 et Razer Blade 17 au CES 2022. Ces ordinateurs portables sont équipés de composants internes performants — comme il se doit pour les ordinateurs portables de jeu — dont le GPU NVIDIA GeForce RTX 30, de la mémoire DDR5, des CPU Intel et AMD, et bien plus encore.

La série Razer Blade continue d’être le meilleur ordinateur portable de jeu en offrant des performances analogues à celles d’un ordinateur de bureau en déplacement. De plus, nous avons permis aux créateurs de travailler n’importe où grâce à de superbes écrans, des pilotes NVIDIA Studio disponibles et des CPU jusqu’à 14 cœurs. Les utilisateurs auront la possibilité de choisir le modèle ou la configuration qui correspond le mieux à leurs besoins de jeu ou de création, tout en bénéficiant des dernières et des meilleures technologies en matière de graphisme, de mémoire et de traitement. — Travis Furst, directeur principal, unité commerciale Razer Systems

Tous les modèles Razer Blade sont constitués d’un châssis en aluminium fraisé CNC et de composants personnalisés de haute qualité. Razer indique que les nouveaux ordinateurs portables sont dotés d’un clavier au design rafraîchi avec des touches légèrement plus grandes. Ils présentent également un « nouveau » design des haut-parleurs découpés au laser, un design de charnière, un profil plus fin avec une ventilation améliorée, et des pieds en caoutchouc bien conçus pour créer des voies d’air de refroidissement pratiques.

Razer Blade 14

Le Razer Blade 14 est propulsé par le processeur Ryzen 9 d’AMD. Couplé à 16 Go de mémoire vive DDR5 à double canal, le Razer Blade 14 pourrait bien décrocher le badge de l’ordinateur portable de jeu compact le plus puissant de 2022. Il sera proposé en trois variantes : écran full HD avec taux de rafraîchissement de 144 Hz et GPU RTX 3060, écran Quad HD avec taux de rafraîchissement de 165 Hz et GPU NVIDIA RTX 3070Ti, et une autre avec écran Quad HD, taux de rafraîchissement de 165 Hz, RTX 3080 Ti et 16 Go de VRAM.

Il dispose également de 1 To PCIe Gen 4 NVMe, qui peut être mis à niveau vers 2 To de SSD. Il fonctionne sous Windows 11 et prend également en charge Windows Hello. En outre, il dispose également d’une webcam IR 1080p pour les appels vidéo. Le Razer Blade 14 est proposé à partir de 2 199,99 € et sera disponible en précommande sur le site Web de Razer à partir du 10 février 2022, avec un début d’expédition au cours du premier trimestre 2022.

Razer Blade 15

Le Razer Blade 15 est équipé du dernier chipset Intel Core de 12e génération. Le Razer Blade 15 est ainsi équipé d’un processeur i7-12800H à 14 cœurs. Il dispose de deux options pour le GPU : GeForce RTX 3060 Laptop GPU ou GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU. Razer affirme que la GeForce RTX 3070 Ti est jusqu’à 70 % plus rapide que la RTX 2070 SUPER et peut fournir 100 images par seconde en résolution 1440p.

L’écran de l’ordinateur portable peut être configuré en full HD à 360 Hz, Quad HD à 240 Hz, ou les toutes nouvelles configurations UHD à 144 Hz. Le GPU et le CPU rapides sont couplés à 16 Go de mémoire vive intégrée DDR5 à double canal, qui peut être mise à niveau vers 64 Go. L’ordinateur portable dispose d’un stockage NVMe PCIe Gen 4 intégré de 1 To, qui peut également être mis à niveau vers un SSD de 2 To. Le Razer Blade 15 est proposé à partir de 2 799,99 € et sera disponible en précommande sur le site Web de Razer à partir du 25 janvier 2022, avec un début d’expédition au premier trimestre 2022.

Razer Blade 17

Le Razer Blade 17 apporte des améliorations tant au niveau de l’audio que de la puissance délivrée. Ce puissant ordinateur portable dispose de 8 haut-parleurs au total, contre 4 précédemment, et prend en charge la plateforme NVIDIA Studio. En termes d’alimentation, Razer affirme que l’ordinateur portable supporte des « heures » de jeu grâce à une batterie interne plus importante de 82 Whr. Il est également livré avec un tout nouveau chargeur de 280 W alimenté par GaN. Il est équipé du même processeur Intel Core i7-12800H de 12e génération que le Blade 15 et du GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti ou RTX 3060 Laptop. Il dispose des mêmes options de mémoire et de stockage embarqué que le Blade 15. Le Razer Blade 15 est proposé à partir de 2 999,99 € et sera disponible en précommande sur le site Web de Razer à partir du 25 janvier 2022, avec un début d’expédition dans le courant du premier trimestre 2022.

Razer précise que tous les ordinateurs portables Blade 2022 sont livrés avec Windows 11 préinstallé. Toutes les variantes disposent d’options de connectivité telles que l’USB-C, l’HDMI 2.1, l’USB3.2 Gen 2 Type-A et un emplacement pour lecteur de carte SD UHS-II. Les claviers de tous les ordinateurs portables sont alimentés par Razer Chroma RGB. Ils bénéficient également de la nouvelle 4e génération des technologies Max-Q, avec l’Optimiseur de CPU, le Rapid Core Scaling et le Battery Boost 2.0. Razer offre également aux acheteurs de Blade une nouvelle garantie étendue de la batterie jusqu’à 2 ans.