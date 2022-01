CES 2022 : Anker lance un nouveau projecteur portable 4K, et une barre vidéo

Au CES 2022, la sous-marque de Anker, Nebula, propose un nouveau projecteur fonctionnant sous Android TV 10.0, le Cosmos Laser 4K. Il s’agit du projecteur Nebula Cosmos Laser 4 K. Ce qui est intéressant ici, c’est qu’il s’agit d’un projecteur 4K portable, ce qui n’est pas courant pour les projecteurs 4 K. C’est normalement limité aux projecteurs 1080 p, et généralement 720 p.

Il est conçu pour être portable avec une paire de haut-parleurs 30W intégrés pour des jeux ou des soirées cinéma spontanées où que vous soyez. La technologie laser ALPD 3.0 permet de projeter des images 4K à 2400 lumens ANSI. C’est respectable, mais probablement trop faible pour produire une image décente dans une pièce autre qu’une pièce sombre.

Comme les autres projecteurs Cosmos de Nebula, celui-ci fonctionne également sous Android TV. Le Cosmos Laser 4K va offrir jusqu’à 7 000 applications de streaming, dont Netflix. Les autres caractéristiques comprennent un autofocus rapide (3 secondes) et une correction automatique de la distorsion trapézoïdale, qui sont des commodités dans un projecteur destiné à être déplacé, ainsi qu’une technologie de protection des yeux qui coupe le laser pour protéger le regard curieux des animaux de maison et des enfants.

Il n’y a pas de mot sur l’autonomie de la batterie ici, mais il est probable qu’elle ne sera pas beaucoup plus de 3 à 4 heures. C’est l’autonomie des autres projecteurs portables de la marque, qui sont plus faibles et produisent une image de bien moindre résolution.

Anker précise que le projecteur tout-en-un Nebula Cosmos Laser 4K sera lancé au prix de 2 199 € avant d’être expédié en mars. Ce prix est relativement élevé par rapport à d’autres appareils tout-en-un 4K aux spécifications analogues, mais il faudra le prendre en main pour se faire réellement un avis.

Le streaming vidéo tout-en-un !

Outre son projecteur, Anker a annoncé le lancement de la Video Bar B600, une boîte à outils de vidéoconférence très pratique qui contient tout ce dont les participants à une réunion ont besoin. Elle se pose sur votre écran (ou téléviseur), et la partie webcam de la barre vidéo est dotée d’un capteur 2K capable de capturer 30 images par seconde. Elle offre un réglage du champ de vision, un autofocus et, comme la plupart des webcams sophistiquées de nos jours, elle prend en charge une fonction de zoom et d’amélioration de l’image alimentée par l’intelligence artificielle. L’appareil comporte également un microphone. Il utilise un algorithme d’intelligence artificielle pour que les environnements bruyants soient silencieux à l’autre bout du fil.

La barre vidéo intègre également deux fonctions qui ne sont pas généralement incluses dans une webcam : une lampe clé et des haut-parleurs. Je suppose qu’une grande partie des personnes qui travaillent à domicile n’ont pas un éclairage idéal lors de leurs appels vidéo, et cela devrait vous aider à avoir l’air un peu plus vivant et, peut-être, un peu plus professionnel. Anker vante les mérites d’une fonction appelée MagicSight, proposée dans la barre vidéo, qui permet d’ajuster automatiquement l’éclairage. Il existe également un curseur en façade qui permet d’effectuer des réglages d’éclairage à la volée. D’autres réglages de la température des couleurs et de la luminosité peuvent être effectués dans une application.

La barre vidéo sera disponible au prix de 229,99 euros avec une disponibilité en février 2022.