L’iPhone 13 se vend parfaitement, 40 millions de smartphones vendus pendant les fêtes de fin d’année

La société a vendu plus de 40 millions d’iPhone 13 pendant la période des fêtes , selon une note de recherche de Daniel Ives, analyste de Wedbush. Bien qu’aucun chiffre ne soit disponible à ce jour, notamment parce qu’Apple ne divulgue pas ces données, l’iPhone 13 est le fer de lance de ce que l’analyste Daniel Ives décrit comme le « cycle de produits le plus fort depuis plus d’une décennie ».

