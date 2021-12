Le Galaxy S22 Ultra de Samsung est tout simplement un Galaxy Note rebrandé

Nous avons déjà vu un certain nombre de rendu du Galaxy S22 Ultra de Samsung, ainsi que des images et des vidéos d’unités factices, et aussi des photos réelles, mais s’il y a une image qui a le pouvoir de vous convaincre d’acheter ce modèle hybride des gamme Galaxy S et Galaxy Note, c’est celle qui a été partagée par le célèbre Evan Blass aujourd’hui.

Samsung s’attendait à présenter des variantes noires, blanches, rouges foncées et vertes du Galaxy S22 Ultra, mais dernièrement, on a entendu dire que le smartphone serait également vendu dans une variante rose turque analogue au bronze. Il semble que le Galaxy S22 Ultra s’inspirera plus que jamais de l’ADN du Galaxy Note. Un écran plus large avec plus de surface pour écrire ? Oui. Le S Pen intégré ? Oui. Dessus et dessous plats ? Oui.

Le modèle représenté sur l’image de Blass semble absolument saisissant et le S Pen noir et bronze pousse l’esthétique à un autre niveau. Comme les précédents rapports l’ont indiqué, le smartphone a des bords incurvés et des coins rectangulaires. Contrairement à la série Galaxy S21 de l’année dernière, il aura probablement un emplacement pour le S Pen.

Le Galaxy S22 Ultra a apparemment aussi abandonné le bloc de caméra et les modules ont été placés directement à l’arrière. Bien que les spécifications présumées de la caméra ne semblent pas particulièrement excitantes à première vue, le smartphone pourrait finir par être le meilleur photophone de 2022.

Le smartphone afficherait également l’écran le plus lumineux de tous et il semble que Samsung va ramener l’option de stockage de 1 To pour attirer ceux qui envisagent l’iPhone 13 Pro d’Apple.

Une annonce le 8 février

Tout ce qui peut aider à stimuler les ventes des smartphones traditionnels de la société est probablement la bonne décision. La société est heureuse de parler de l’élan des smartphones pliables, mais la gamme Galaxy S21 aurait déçu dans ses performances de ventes.

Samsung a récemment confirmé qu’elle révélerait la puce qui alimentera les variantes européennes de la gamme Galaxy S22 le 11 janvier. La série Galaxy S22 sera apparemment annoncée le 8 février et sera mise en vente le 25 février au même prix de départ que la gamme sortante.