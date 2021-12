La norme HDMI 2.1a sera lancée au CES 2022 : pourquoi s’y intéresser ?

by

Depuis que le HDMI Forum, une organisation chargée de maintenir la norme HDMI, a introduit la norme HDMI 2.1 en 2019, celle-ci a connu une certaine confusion au cours des dernières années. Depuis une dizaine d’années, HDMI est la norme en matière de transmission vidéo. Qu’il s’agisse de votre téléviseur, de votre PlayStation, de votre écran, de votre ordinateur portable, de votre décodeur ou même de votre caméra, un câble (et un port) HDMI est celui que vous utilisez pour transmettre la vidéo de la source à l’écran. Aujourd’hui, juste avant le CES 2022, HDMI Forum a annoncé une nouvelle norme HDMI appelée HDMI 2.1a. Quelles sont les nouveautés de la norme HDMI 2.1a et pourquoi faut-il s’y intéresser ?

HDMI 2.1a s’appuie sur la dernière norme HDMI 2.1 et apporte quelques nouvelles fonctionnalités. L’une des principales nouveautés de la norme HDMI 2.1a est le Source-Based Tone Mapping, ou SBTM. Il s’agit d’une nouvelle fonction HDR qui permet de décharger une partie du traitement HDR de votre téléviseur vers la source vidéo, comme votre lecteur Blu-ray ou votre console de jeu. Il ne s’agit pas d’une nouvelle norme HDR — elle n’est pas là pour remplacer HDR10 ou Dolby Vision. Au lieu de cela, SBTM aidera seulement les téléviseurs et les appareils de streaming à répartir la charge de travail du traitement HDR entre eux pour une lecture plus fluide du contenu.

Selon le HDMI Forum, il sera possible pour les décodeurs, les fabricants de consoles de jeux et les fabricants de téléviseurs d’ajouter la prise en charge de la nouvelle fonctionnalité SBTM par le biais d’une mise à jour du micrologiciel « en fonction de la conception [de la source vidéo] ». Cependant, étant donné la lenteur avec laquelle les entreprises adoptent les nouvelles normes HDMI, vous pourrez très probablement profiter de la nouvelle norme lorsque vous achèterez un nouveau téléviseur.

Alors, oui, pourquoi devriez-vous vous intéresser à la norme HDMI 2.1a ? Voyons cela à l’aide d’un exemple. Avez-vous déjà visionné un film HDR ou une série TV sur Netflix sur votre smart TV ? Vous avez dû remarquer des ralentissements au moment où la vidéo commence à peine. Cela s’explique par le fait que tout le traitement du contenu vidéo HDR est effectué sur la télévision à ce moment-là. La source vidéo, qui peut être votre Amazon Fire TV ou votre Google Chromecast, ne joue aucun rôle dans le traitement des données HDR. Elle transmet simplement les données vidéo brutes au téléviseur, qui les traite et les lit. Cependant, la plupart des téléviseurs ne sont pas dotés d’un matériel très puissant et ne sont pas en mesure de décoder le contenu HDR de manière fluide, ce qui entraîne un décalage de la vidéo.

Avec HDMI 2.1a, la charge de travail du traitement HDR sera répartie entre la source vidéo et le téléviseur. Il en résultera des lectures vidéo HDR meilleures et plus fluides.

De réelles interrogations

Ces derniers temps, les normes HDMI ont été (un peu) confuses. En effet, la plupart des caractéristiques que HDMI Forum ajoute à la nouvelle norme — par exemple l’ajout de la résolution 10K ou des taux de rafraîchissement de 120 Hz à la norme HDMI 2.1 — sont facultatives. En d’autres termes, les fabricants ne sont pas obligés de se conformer à toutes les caractéristiques de la norme HDMI 2.1 pour que leurs appareils puissent être qualifiés de « compatibles HDMI 2.1 ». De même, la fonction SBTM de la norme HDMI 2.1a est également facultative. Il s’agira d’une fonctionnalité que les fabricants pourront prendre en charge, mais qui ne sera pas obligatoire. Cela signifie que même si les appareils ne prennent pas en charge la nouvelle fonction SBTM, les fabricants pourront toujours dire que leurs appareils sont « compatibles HDMI 2.1a ».

Toutes ces caractéristiques optionnelles font qu’il est plus difficile pour un consommateur de distinguer les téléviseurs qui prennent réellement en charge toutes les caractéristiques HDMI 2.1 de ceux qui ne le font pas. Comme le rapporte TFTCentral, la plupart des fabricants ne suivent pas les recommandations de la licence HDMI concernant l’étiquetage des ports HDMI. Pour l’instant, les entreprises étiquettent leurs ports en tant que HDMI 2.0, ce qui ne prend pas en charge les nouvelles fonctions ajoutées par le HDMI 2.1. Cependant, étant donné « qu’il n’y a plus de norme HDMI 2.0 : tous les nouveaux ports HDMI 2.0 devraient être regroupés sous la marque HDMI 2.1, même s’ils n’utilisent aucune des nouvelles fonctionnalités incluses dans la “nouvelle” norme 2.1 ».

Une annonce le 5 janvier

Il est à craindre que la même chose se produise avec la norme HDMI 2.1a. Les entreprises commenceraient à commercialiser leurs appareils comme étant « HDMI 2.1a », même si les ports ne prennent pas en charge la nouvelle fonction SBTM. Il restera donc important de lire les petits caractères des boîtiers de télévision pour savoir quelles fonctions sont prises en charge et lesquelles ne le sont pas — même si c’est là tout l’intérêt de l’introduction des normes HDMI.

Selon le rapport, le HDMI Forum dévoilera la nouvelle norme HDMI 2.1a ainsi que la nouvelle fonction SBTM lors du CES 2022, dont le coup d’envoi est prévu le 5 janvier. Le CES 2022 est en train de passer d’un événement physique à Las Vegas à un événement uniquement en ligne, car de nombreuses entreprises se retirent de l’exposition physique, invoquant des problèmes liés à l’émergence du nouveau variant de la COVID-19.