CES 2022 : l’incubateur C-Lab de Samsung présentera une guitare intelligente, et pleins de nouveautés

Vous voulez être le futur Hendrix, Clapton ou Van Halen ? Samsung, qui participera au CES 2022 en personne le mois prochain à Las Vegas (contrairement à d’autres grands noms de la technologie qui seront présents virtuellement grâce au COVID), pourrait dévoiler une guitare intelligente lors de sa présentation C-Lab, ainsi que pleins de nouveautés extrêmement passionnantes.

Tout d’abord, parlons du Galaxy S21 FE que Samsung pourrait présenter lors de l’événement outre-Atlantique. Les fans de smartphones attendent avec impatience le Galaxy S21 Fan Edition avec son écran AMOLED de 6,4 pouces et son taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Le smartphone compatible 5G sera alimenté par le processeur Snapdragon 888 avec une caméra frontale de 32 mégapixels, et l’ensemble des caméras comprendra un capteur photo principal de 12 mégapixels, un téléobjectif de 8 mégapixels avec zoom optique 3x, et un capteur photo ultra-large de 12 mégapixels. Une configuration comprend 6 Go de mémoire vive (RAM) avec 128 Go de stockage et une autre comprend 8 Go de RAM avec 256 Go de stockage.

Une batterie d’une capacité de 4 500 mAh permettra de maintenir le Galaxy S21 FE sous tension ; le téléphone sera imperméable à la poussière et pourra être immergé dans près d’un mètre d’eau pendant 30 minutes. Cela donne à l’appareil un indice IP68.

De réelles nouveautés

Prinker pourrait également attirer l’attention au CES. Il s’agit du premier appareil de tatouage temporaire numérique au monde qui permet aux utilisateurs de concevoir et d’appliquer des tatouages temporaires personnalisés résistants à l’eau, mais lavables au savon en une seconde seulement. Le tatouage est fait de produits cosmétiques, donc rien n’est permanent.

Maintenant, je dois vous parler comment vous allez devenir le prochain professionnel de Guitar Hero. Les produits de l’incubateur C-Lab de la société pour le CES 2022 comprennent une guitare connectée et une application appelée ZamStar qui facilite l’apprentissage de l’instrument et le partage de ce nouveau riff que vous avez inventé. Disons que vous êtes en train de jouer sur votre guitare à six cordes lorsque ce riff génial sort de votre tête. Avec l’application ZamStar, vous pouvez y ajouter quelques effets et le partager avec d’autres.

En un clin d’œil, vous avez créé un riff extrêmement viral. La guitare est conçue pour les débutants et les joueurs avancés. Des voyants lumineux s’allument pour vous indiquer les notes que vous pouvez jouer en solo. En d’autres termes, qui a besoin de mémoriser ses gammes désormais ? Et grâce à l’application, vous et trois de vos camarades de groupe pouvez improviser avec jusqu’à quatre instruments jouant en même temps, y compris les voix.

Piloto, apprenez les bonnes habitudes à prendre avec un smartphone

Également attendu au CES, Piloto, basé sur l’IA, enseigne aux enfants les bonnes habitudes à prendre avec leur smartphone et les aide à explorer leur univers numérique en toute sécurité. Innovision est un « système de soins oculaires pour la vie quotidienne avec un mobile pour enfants » qui surveille les nourrissons qui passent trop de temps à regarder des écrans et avertit les parents de tout potentiel problème de santé oculaire.

D’autres présentations du C-Lab sont attendues comme CatchFlow, un « haut-parleur ultra-directionnel qui diffuse un son ciblé sur des zones spécifiques », et PurrSong, qui propose des solutions matérielles et logicielles de soins de santé pour les félins de votre famille. Le fabricant de petits appareils électroménagers Blue Feel présentera son Total Air Care Monitor, qui fournit des données en temps réel sur l’air ambiant, telles que la température, l’humidité, etc.

Si vous portez des écouteurs qui vous laissent une sensation de chaleur et d’humidité dans les oreilles, DearBuds de Linkface est une solution qui soulage l’humidité dans vos oreilles en faisant circuler 10 litres d’air en seulement trois minutes. Selon l’entreprise, cela permet de « se débarrasser de la sensation de moiteur due à l’utilisation prolongée des écouteurs ». Enfin, Evar propose des solutions de recharge pour les véhicules électriques.

D’autres entreprises apparaîtront au CES 2022 sous l’égide de C-Lab, mais les produits ci-dessus pourraient attirer le plus d’attention.