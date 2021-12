by

by

Telegram annonce une mise à jour massive avec des réactions, des spoilers et des emojis interactifs

Telegram vient d’annoncer une autre énorme mise à jour, cette fois avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités que les utilisateurs mobiles vont absolument adorer. Alors que beaucoup se préparent à fêter la nouvelle année, il semble que Telegram veut donner le coup d’envoi de 2022 en offrant à ses utilisateurs de nombreuses fonctionnalités supplémentaires.

Tout d’abord, Telegram s’enrichit de réactions, qui sont disponibles à la fois dans les conversations privées et dans les discussions de groupe et les canaux. Cependant, gardez à l’esprit que les réactions ne sont activées par défaut que dans les conversations privées, tandis que dans les groupes et les canaux, ce sont les administrateurs qui peuvent les activer.

Ensuite, Telegram est mis à jour avec Spoilers, une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs d’envoyer des messages sans révéler d’informations que les autres ne veulent peut-être pas voir. « Pour discuter des destins de Ciri ou de Peter Parker sans gâcher le plaisir des autres, sélectionnez n’importe quelle partie de votre texte lorsque vous tapez et choisissez le nouveau formatage “Spoiler”. Cela masquera la partie sélectionnée du message dans la discussion, ainsi que dans la liste des discussions et les notifications », explique Telegram.

Cependant, l’une des nouvelles fonctionnalités les plus utiles est la prise en charge de la traduction des messages, ce qui signifie que vous pouvez discuter avec quelqu’un d’autre et faire apparaître le message traduit dans la même conversation en appuyant sur un bouton.

« Plus d’un demi-milliard de personnes dans le monde utilisent Telegram non seulement pour rester en contact avec leurs amis, mais aussi pour discuter dans des groupes publics et consulter le contenu des chaînes — dans toutes les langues imaginables. Désormais, vous pouvez traduire n’importe quel message dans une autre langue, directement dans l’application », explique Telegram.

Le plein de nouveautés

Enfin, des emojis plus interactifs font leur apparition dans l’application, tant sur iPhone que sur Android. Ils ne sont disponibles que dans les conversations privées et produisent un effet plein écran plutôt cool, tant pour vous que pour votre interlocuteur. Cette mise à jour apporte également un menu contextuel entièrement mis à jour à la version macOS de Telegram. Ce menu contextuel comprend davantage d’options, quelques indications de raccourcis supplémentaires, ainsi que de nouvelles icônes animées à utiliser dans vos conversations. Si vous avez déjà téléchargé la mise à jour sur macOS, vous pouvez vérifier les changements par vous-même.

La mise à jour est disponible aujourd’hui pour les utilisateurs de la dernière version de l’application Telegram sur Android et iPhone.