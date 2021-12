Apple en 2022 : iMac M2, iPhone 14, iPhone SE 3, AirPods Pro 2, casque AR/VR, etc

Actuellement, le casque de réalité augmentée et réalité virtuelle d’Apple reste un mystère pour tous, car il n’a aucune information derrière lui et la date de sortie à venir. Cependant, les spéculations restent optimistes pour sa sortie en 2022, qui donnera bientôt à Apple un coup de pouce au Métaverse et à tout ce qui concerne la réalité partagée.

L’ iPhone 14 est vraiment un smartphone qui vaut la peine d’être attendu, car toutes les spéculations portent sur le fait qu’il aura un nouveau look, différent de celui des iPhone X à 13. En plus de cela, l’appareil chercherait également à changer ses options de stockage, sans aucune explication derrière cela.

Le monde du Mac est en train de recevoir une nouvelle série de nouveaux appareils, et il sera accompagné d’une nouvelle mise à niveau de son ordinateur de bureau, l’iMac, avec la dernière puce Apple M2 . Cependant, ce rapport comporte un autre hic, car la société a sorti un appareil l’année dernière, et le prochain appareil à changer est le MacBook Air.

L’année 2021 est sur le point de se terminer, et les attentes d’Apple pour 2022 s’accumulent pour la sortie de l’année prochaine, surtout avec l’arrivée de nouveaux appareils technologiques. Les spéculations tournent autour du nouvel iMac doté d’une puce Apple M2, de la série d’iPhone 14, de l’iPhone SE 3, des AirPods Pro 2, de l’Apple Watch Series 8, d’un casque AR/VR et d’autres nouveautés du géant de Cupertino.