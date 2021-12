En plus de cela, la société teste également la fonction de flux RSS, qui fera partie de la section Collections . Cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs de suivre certains sites Web et leur contenu en toute simplicité.

La nouvelle fonctionnalité de jeux dans Edge est actuellement disponible pour un petit nombre d’utilisateurs de Microsoft Edge Canary, ce qui signifie qu’ elle est encore en phase de test . Nous nous attendons à ce que Microsoft la déploie à un plus grand nombre de bêta-testeurs dans les prochains jours, avant de l’ajouter à la version stable d’Edge. Cependant, il est possible que Microsoft n’introduise pas cette fonctionnalité.

Le panneau Jeux contient de nombreux jeux HTML5 , dont les échecs, Microsoft Solitaire, Microsoft Sudoku, et bien d’autres. Comme ces jeux sont basés sur HTML5, les utilisateurs peuvent y jouer dans le navigateur lui-même , sans avoir à les télécharger. En outre, les utilisateurs peuvent parcourir différentes catégories de jeux depuis le nouveau panneau Jeux de Edge. Les catégories comprennent les classiques de Microsoft, les jeux d’arcade, les jeux de plateau et de cartes, les puzzles, les sports, etc.