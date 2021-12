La gamme d’iPhone 14 pourrait arriver sans plateau SIM physique

Eh bien, il semble qu’Apple va encore le faire. Au lieu d’ajouter de nouvelles fonctionnalités à ses appareils, elle pourrait maintenant se débarrasser du plateau SIM dans l’iPhone dès l’année prochaine. Les précédentes rumeurs suggéraient qu’Apple allait prendre cette direction en 2023 avec le lancement de la gamme iPhone 15, mais les dernières rumeurs suggèrent que ce changement aura lieu plus tôt que prévu.

Selon une information anonyme reçue par MacRumors, Apple pourrait avoir commencé à discuter avec les principaux opérateurs mobiles américains pour les préparer à l’arrivée des iPhone uniquement eSIM. Et cette information a également été confirmée par @dylandkt sur son compte Twitter, où il a fait référence à un tweet précédent qu’il avait posté il y a près d’un an, affirmant qu’il « a été en mesure de confirmer avec des sources qu’Apple va travailler pour supprimer le plateau de la carte SIM plus tôt que prévu ».

I am in agreement with recent rumors regarding the removal of the physical SIM card tray. In February, I had shared the following information below: https://t.co/zOyeJr0V1d

—Dylan (@dylandkt) December 27, 2021