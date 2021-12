L’iPhone 14 Pro pourrait être équipé de plus de RAM que tous les précédent iPhone

L’iPhone 14 Pro et Pro Max de l’année prochaine aura davantage de mémoire vive (RAM) que n’importe quel précédent iPhone, selon l’analyste Jeff Pu de Haitong International Securities, rapporte MacRumors.

Apple abandonnerait le modèle iPhone mini de 5,4 pouces en 2022 et sa gamme de produits de l’année prochaine devrait comporter des iPhone 14 et 14 Pro de 6,1 pouces, et des iPhone 14 Max et Pro Max de 6,7 pouces.

La mémoire vive maximale est actuellement de 6 Go et les modèles standard de l’iPhone 13 sont limités à 4 Go. Il n’y a pas si longtemps, Pu avait déclaré que les modèles d’iPhone 14 Pro de l’année prochaine offriraient jusqu’à 8 Go de RAM et il vient de réitérer cette affirmation. L’analyste affirme également que la série d’iPhone 14 commencera avec 64 Go de stockage. À titre de référence, l’iPhone 12 d’entrée de gamme dispose de 128 Go de stockage.

Pu affirme également que l’iPhone 14 Pro sera doté d’un système de triple caméra à l’arrière, avec un capteur principal de 48 mégapixels, une caméra ultra-large de 12 mégapixels et un module téléobjectif de 12 mégapixels. Ming-Chi Kuo de TF International Securities avait précédemment déclaré que les modèles haut de gamme de l’iPhone 14 seraient dotés d’un capteur photo principal de 48 mégapixels, ce qui élèverait la photographie sur smartphone à un nouveau niveau. Kuo avait également affirmé que les modèles Pro seraient capables d’enregistrer des vidéos 8 K.

Le prochain fleuron haut de gamme de Samsung devrait être doté d’une caméra très impressionnante, il sera donc intéressant de voir les deux s’affronter pour le titre de meilleure caméra pour smartphone.

D’autres améliorations

Enfin, Pu affirme également que les quatre modèles seront dotés d’un écran 120 Hz, ce qui ne correspond pas à un rapport selon lequel les iPhone 14 et 14 Max conserveraient des écrans 60 Hz.

Selon des rapports antérieurs, les modèles Pro seront équipés d’un écran poinçonné, et la série sera alimentée par une puce de 4 nm. En outre, il pourrait s’agir des derniers modèles Pro dotés d’un emplacement physique pour carte SIM.