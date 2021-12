Android 13 pourrait permettre de choisir une langue différente pour chaque application

Même si cela fait seulement deux mois qu’Android 12 a commencé à être déployé, et que la première mise à jour majeure n’est pas encore sortie de la version bêta, les caractéristiques présumées de la prochaine version Android 13 ont fuité.

Une nouvelle rumeur a émergé selon laquelle Google travaille sur une nouvelle fonctionnalité linguistique qui pourrait être lancée avec Android 13. Selon une source fiable d’Android Police, le nom de code « Panlingual » permettra aux utilisateurs d’Android 13 de choisir une langue différente pour chacune de leurs applications installées.

Selon un exemple d’Android Police sur la façon dont Panlingual peut fonctionner, un utilisateur qui utilise le français comme langue du système Android peut utiliser la fonctionnalité pour définir ses applications de réseaux sociaux pour utiliser l’anglais sans changer aucun paramètre du système ou d’autres applications. Ou, si le travail de l’utilisateur nécessite l’utilisation d’une langue étrangère, il peut régler ses applications de travail sur cette langue tout en conservant ses autres applications dans sa langue maternelle.

Bien que la nouvelle fonction Panlingual en soit encore à ses premiers stades de développement et qu’elle puisse être sujette à des modifications, il existe des informations sur l’endroit où les utilisateurs pourront la trouver une fois que Google l’aura publiée. Selon la rumeur, Panlingual apparaîtra sur l’écran « Infos sur l’application » ou se trouvera dans un nouveau paramètre « Langues de l’application » situé dans la page « Langue et saisie » des paramètres. En ajoutant Panlingual en tant que paramètre distinct, Google permettra aux utilisateurs de changer la langue des applications à partir d’un seul endroit, ce qui leur permettra de gagner du temps en évitant de devoir changer la langue de chaque application séparément.

Pour que Panlingual fonctionne, les applications elles-mêmes doivent prendre en charge d’autres langues. Si une application ne prend en charge qu’une seule langue, Panlingual ne sera pas d’une grande utilité. Toutefois, avec Android 12, Google a ajouté la prise en charge de la traduction en ligne, de sorte qu’à l’avenir, il sera possible pour Android de traduire les applications par elle-même sans que les développeurs d’applications ajoutent eux-mêmes d’autres langues.

Actuellement, les applications Android utilisent les paramètres du système pour définir leur langue. Si une application prend en charge plusieurs langues, le choix de la langue nécessite de rechercher la bonne option dans plusieurs menus de l’application elle-même. Pour l’instant, il n’existe pas de moyen simple de changer de langue. Espérons qu’avec Panlingual, Google va vraiment remédier à ce désagrément pour ses utilisateurs Android.

Android 13 may be the first release to add full support for Bluetooth LE Audio.

Google recently merged an LC3 (the LE Audio codec) encoder and is adding the codec as an option in settings. It’ll be the highest priority A2DP source codec.

Commits: https://t.co/tXicKLMZbq pic.twitter.com/ZHcd22grEs

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) December 21, 2021