L’iPhone 14 Pro sera certainement doté d’un écran poinçonné

Il est encore assez difficile d’obtenir un iPhone 13 aujourd’hui en raison de l’inventaire très contraint, qui est lui-même le résultat de la pénurie de composants, mais tout le monde semble déjà parler de la prochaine génération d’iPhone qui arrivera à l’automne 2022.

Et tout cela se produit pour une très bonne raison, car l’iPhone 14 devrait introduire une série de changements majeurs, notamment la disparition de l’encoche. C’est exact, Apple se prépare à abandonner l’encoche, et l’approche alternative que la société semble privilégier actuellement est un écran poinçonné analogue à celui actuellement utilisé sur les modèles haut de gamme de Samsung.

Inutile de dire qu’Apple n’a rien dit de ce nouveau plan, mais plusieurs personnes familières avec le sujet ont déjà confirmé que l’iPhone 14 abandonnera certainement l’encoche, au moins pour deux des quatre modèles qui verront le jour en 2022.

Un nouveau rapport de The Elec indique que LG sera l’une des entreprises qui fourniront à Apple des panneaux OLED présentant le design à encoche. Il est intéressant de noter que, jusqu’à présent, LG n’a fourni que des panneaux LCD au géant technologique de Cupertino. Le passage non seulement à l’OLED mais aussi aux écrans poinçonnés est donc remarquable pour la société sud-coréenne.

Apple lancera quatre modèles d’iPhone différents à l’automne, à savoir l’iPhone 14 de 6,1 pouces, l’iPhone 14 Max de 6,7 pouces, l’iPhone 14 Pro de 6,1 pouces et l’iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces.

Les modèles standard (l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Max) continueront d’arborer une encoche, tandis que le Pro et le Pro Max abandonneront cette fonctionnalité pour un écran poinçonné. À long terme, il y a de fortes chances qu’Apple délaisse l’encoche sur tous les modèles, bien que cela reste à voir à mesure que la refonte de l’iPhone prend de l’ampleur.

Regarding iPhone 14 leaks, great to see. We showed under panel Face ID in the 2022 Pro models in June…Also showed the 2023 lineup as well. pic.twitter.com/dGcm5n0bEO

— Ross Young (@DSCCRoss) September 8, 2021