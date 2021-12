CES 2022 : le AeroTower PuriCare de LG purifie votre air très simplement

Vous pouvez vérifier les données de qualité de l’air recueillies sur l’écran LCD du purificateur ou sur l’application mobile LG ThinQ . Vous pouvez également utiliser l’application pour modifier les paramètres de l’AeroTower, même si vous n’êtes pas chez vous. L’aspect élégant du purificateur d’air signifie qu’il s’intégrera dans la plupart des décors de maison, et les deux options de couleur — beige et argent — vous offrent encore plus de possibilités.

you might also like