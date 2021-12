Samsung remplacera Android par l’OS Fuchsia dans quelques années

Les plans de Google visant à étendre le système d’exploitation à davantage d’appareils connectés et à d’autres facteurs de forme sont devenus évidents lorsqu’il a commencé à publier des offres d’emploi il y a quelques mois. La société a apparemment aussi créé une équipe Fuchsia Devices et se prépare à apporter le système d’exploitation à des appareils non Google .

Google travaille sur le système d’exploitation open source Fuchsia depuis au moins 2016 et, fin mai, l’écran connecté Nest Hub de première génération est devenu le premier produit à recevoir une mise à jour de la plateforme. L’OS est destiné à une large gamme d’appareils et offre de nombreux avantages par rapport à Android, comme la facilité de mise à jour.